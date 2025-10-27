หลายเทศบาล ภูเก็ต ประกาศ งด จัดงานลอยกระทง ถวายความอาลัย พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

หลายเทศบาล ภูเก็ต ประกาศ งด จัดงานลอยกระทง ถวายความอาลัย และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม เทศบาลหลายแห่งในจังหวัดภูเก็ต ประกาศ งดจัดงานลอยกระทง ประจำปี 2568 ถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดังนี้
1. เทศบาลนครภูเก็ต
ประกาศ เทศบาลนครภูเก็ต ตามที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2568 เพื่อเป็นการแสดงความไว้อาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต จึงขอประกาศงดการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2568 แต่ยังคงจัดสถานที่ให้มีการลอยกระทงตามประเพณี ณ ขุมน้ำด้านหน้าสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติจังหวัดภูเก็ต (สวนหลวง ร.9)
2.เทศบาลตำบลวิชิต
ขอประกาศงด การจัดโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2568 เพื่อถวายความอาลัย และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เทศบาลตำบวิชิต จึงงดการจัดกิจกรรมรื่นเริงในงานลอยกระทง ประจำปี 2568 ทั้งนี้ ทางเทศบาลตำบลวิชิต ยังคงอำนวยความสะดวกด้านสถานที่เพื่อร่วมสืบสาน ประเพณีลอยกระทง ณ ชุมชนบ้านบ่อแร่ (คลองมุดง) หมู่ที่ 6 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
3.เทศบาลเมืองกะทู้
ของดการจัดงานลอยกระทง ประจำปี 2568เพื่อถวายความอาลัย และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
4.เทศบาลตำบลฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต
ขอประกาศงดจัดกิจกรรมรื่นเริง การประกวด และการแสดงทุกชนิด ในงานประเพณีสืบสานวันลอยกระทง ระหว่างวันที่ 3 – 5 พฤศจิกายน 2568 ณ วัดลัฏฐิวนาราม (วัดใต้) อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เพื่อถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทั้งนี้ พี่น้องประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียง ยังสามารถร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยเทศบาลตำบลฉลองได้จัดสถานที่อำนวยความสะดวกไว้ให้ ณ วัดลัฏฐิวนาราม (วัดใต้) อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
5.เทศบาลตำบลป่าคลอก
ประกาศแนวทางการจัดงานลอยกระทงประจำปี พ.ศ.2568 เพื่อถวายความอาลัย และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เทศบาลตำบลป่าคลอก ขอ งด การจัดงานโครงการลอยกระทง “ชวนชมจันทร์ ลอยกระทง ลงหนองควาย ใส่ใจธรรมชาติ รักษ์สิ่งแวดล้อม” ย้อนวิถีชีวิตการเกษตร สัมผัสการปลูกข้าวไร่ เลี้ยงควาย บรรยากาศธรรมชาติย้อนยุค ทั้งนี้เทศบาลตำบลป่าคลอก ได้จัดเตรียมสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่ประชาชนสามารถลอยกระทงได้ตามประเพณีที่สืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ขอความร่วมมือประชาชนทุกท่าน แต่งกายสุภาพ สีไม่ฉูดฉาด เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและสมพระเกียรติในช่วงเวลาแห่งความอาลัยของปวงชนชาวไทย
6.เทศบาลตำบลศรีสุนทร
เทศบาลตำบลศรีสุนทร ประกาศแนวทางการจัดงานลอยกระทงแสงแห่งความเป็นไทย ส่องประกาย@ศรีสุนทรเนื่องจากประเทศไทยอยู่ในห้วงเวลาของความโศกเศร้าอาลัยในเหตุการณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต เทศบาลตำบลศรีสุนทร อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ต จึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานลอยกระทงประจำปี 2568 ดังนี้ 1. จัดให้มีการตกแต่งสถานที่ให้ประชาชนลอยกระทงได้ตามประเพณี 2. ยกเลิกกิจกรรมการเดินขบวนการแสดงบนเวทีการประกวดหนูน้อยนพมาศการสาธิตการทำอาหารกิจกรรมรื่นเริงต่างๆ 3. ยกเลิกการจำหน่ายอาหารในงาน
4.ปรับเปลี่ยนรูปแบบบนเวทีให้เป็นการถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
7.เทศบาลตำบลราไวย์
ประการงดจัดงานลอยกระทงถวายความอาลัยพระพันปีหลวง