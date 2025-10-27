บุกทลาย ‘บ่อนวิ่ง’ เวียนทั่วเมืองสมุทรสาคร รวบนักพนัน 72 คน ขยายผลจากตู้คีบตุ๊กตา
เมื่อเวลาประมาณ 16.00 น. วันที่ 27 ตุลาคม ภายใต้การสั่งการของ ร.ต.อ.เขตรัฐ ชาญศิลป์ รอง ผวจ.รรท.ผวจ.สมุทรสาคร ได้มอบหมายให้ นายบรรพต จันทรวงษ์ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร ในฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายพิรุณโรจน์ นาคดนตรี นายอำเภอกระทุ่มแบน ประสานกับ พ.ต.อ.ภคิน ศิวเมธากุล รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร
รรท.ผกก.สภ.กระทุ่มแบน,พ.ต.ท.ชุมพร ฉัตร์สงวนชัย รองผกก.ป.สภ.กระทุ่มแบน และ นายวุฒิไกร สีสันต์ ป้องกันจังหวัดสมุทรสาคร วางแผนดำเนินการเข้าจับกุมบ่อน(วิ่ง) การพนันไฮโล ย่านพื้นที่ตำบลอ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ตามที่มีการร้องเรียนจากชาวบ้าน จนนำไปสู่การลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วพบว่า มีการลักลอบเข้ามาเปิดบ่อนการพนันจริง ทุกฝ่ายจึงได้บูรณาการความร่วมมือกันเข้าจับกุม ตามแผนเปิดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคม กวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบ เพื่อสนองนโยบาย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่มีคำสั่งให้ทุกพื้นที่ดำเนินการกวาดล้างปราบปรามการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบอย่างจริงจัง
สำหรับผลปฏิบัติการจับบ่อน(วิ่ง) พนันไฮโลในครั้งนี้ ควบคุมนักพนันไว้ได้ทั้งหมดรวม 72 คน จำแนกเป็น ผู้ชาย 26 คน และผู้หญิง 46 ส่วนของกลางที่พบเป็น เงินสดโดยประมาณ 40,000 บาท กับ ชิฟเงินสดอีกประมาณ 40,000 บาท และอุปกรณ์สำหรับการเล่นพนันไฮโลอีกหลายรายการ รวมถึงกล้องวงจรปิดที่ถูกถอดซิมการ์ดออกไป ทางเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ จึงคุมตัวนักพนันทั้งหมด พร้อมด้วยของกลางทุกรายการมาทำบันทึกการจับกุม ก่อนนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรกระทุ่มแบนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ร.ต.อ.เขตรัฐ ชาญศิลป์ รอง ผวจ.รรท.ผวจ.สมุทรสาคร เปิดเผยว่า การเข้าจับกุมบ่อนการพนันในครั้งนี้ เป็นผลมาจากการเข้าจับกุมตู้คีบตุ๊กตาที่เปิดให้บริการใกล้สถานศึกษาเมื่อราวๆ 4 – 5 วันที่ผ่านมา ซึ่งนับเป็นสิ่งผิดกฎหมายที่ทางนายกรัฐมนตรีสั่งให้มีการดำเนินการจับกุมแล้ว
โดยจากการจับกุมในครั้งนั้นก็มีประชาชนแจ้งเข้ามาว่า มีการลักลอบเข้ามาเปิดบ่อนเล่นการพนันไฮโลในพื้นที่แห่งนี้ จึงได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดสมุทรสาคร สนธิกำลังร่วมกับตำรวจและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสืบสวนหาข้อเท็จจริง จนพบว่า เป็นจริงตามข้อร้องเรียนดังกล่าว จึงนำไปสู่การวางแผนเข้าจับกุมในครั้งนี้ ทำให้ได้ทั้งนักพนักและของกลางหลายรายการ
โดย บ่อนการพนัน แห่งนี้เบื้องต้นพบ มีลักษณะเป็นบ่อนวิ่ง ที่จะหมุนเวียนไปตามที่ต่างๆ และนัดแนะนักพนันทั้งในพื้นที่และต่างพื้นที่ให้เข้ามาเล่นตามจุดหรือสถานที่ ที่หมุนเวียนไป ซึ่งในส่วนของจังหวัดสมุทรสาครนั้น ขอยืนยันว่า จะไม่ให้มีการพนันในทุกรูปแบบเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
ทั้งนี้ได้สั่งการมอบหมายให้ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองทั้งในระดับจังหวัด และอำเภอ ดำเนินการกวดขันกวาดล้างจับกุมอย่างเข้มข้น และไม่ใช่แต่แค่บ่อนพนันเท่านั้น แต่การพนันทุกรูปแบบ ไม่เว้นแม้แต่ตู้คีบตุ๊กตา ผู้ที่มีส่วนทำให้เกิดการเล่นการพนัน ก็จะต้องถูกจับกุมมาดำเนินคดีตามกฎหมาย