ตร.แจ้ง 3 ข้อหา กระบะตู้ทึบขนน้ำมันเถื่อน พุ่งชนเก๋งหญิงวัย 75 เจ็บ 2 ราย
เมื่อเวลา 15.10 น. วันที่ 27 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่กู้ภัยพัทลุง พร้อมหน่วยกู้ชีพนาขยาด เข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถชนบนถนนสายเอเชีย ฝั่งขาขึ้น บริเวณจุดยูเทิร์นหน้าสำนักงานกองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดพัทลุง หมู่ 6 ต.พนมวังค์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
ที่เกิดเหตุพบรถยนต์เก๋งฮอนด้า สีบรอนซ์เงิน ทะเบียนกรุงเทพมหานคร สภาพด้านหน้าพังยับเยิน ภายในมี นางอารีย์ อายุ 75 ปี คนขับ และนางพุม อายุ 76 ปี ผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ เจ้าหน้าที่รีบนำส่งโรงพยาบาลพัทลุง โดยนางอารีย์มีบาดแผลที่ใบหน้าและบาดเจ็บบริเวณหัวไหล่ขวา ส่วนนางพุมอาการสาหัส
ใกล้กันพบรถกระบะตู้ทึบโตโยต้า สีบรอนซ์เงิน ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนหน้า–หลัง แต่มีแผ่นป้ายทะเบียนสงขลา วางอยู่บริเวณหน้ารถ ทราบคนขับคือ นายดอราเฉม อายุประมาณ 48 ปี ชาวจังหวัดสงขลา ภายในบรรทุกน้ำมันเถื่อนจำนวนหนึ่ง
จากภาพกล้องวงจรปิดเผยให้เห็นว่า ก่อนเกิดเหตุ รถเก๋งคันดังกล่าวขับออกจากข้างทางเพื่อกลับรถบริเวณจุดยูเทิร์น ขณะเดียวกันมีรถกระบะตู้ทึบสองคันขับตีคู่กันมาด้วยความเร็วสูง จังหวะนั้นรถในเลนขวาพุ่งชนรถเก๋งเต็มแรง ทำให้รถเก๋งไถลไปกว่า 50 เมตร มีผู้บาดเจ็บ 2 ราย ส่วนคนขับรถกระบะได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
เบื้องต้น นายดอราเฉม ยังไม่ให้ข้อมูลกับสื่อ โดยระบุเพียงว่าจะให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเท่านั้น ขณะเดียวกันพนักงานสอบสวน สภ.นาขยาด อ.ควนขนุน ได้อายัดรถทั้งสองคันไว้ตรวจสอบ พร้อมเตรียมดำเนินคดีกับ นายดอราเฉม ในข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ และมีน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
ล่าสุด เวลา 19.20 น. แพทย์โรงพยาบาลพัทลุงยืนยันว่า นางพุม อายุ 76 ปี ผู้โดยสารในรถเก๋ง ได้เสียชีวิตลงแล้ว ขณะที่ นางอารีย์ อายุ 75 ปี คนขับ ยังคงรักษาตัวอยู่ในความดูแลของแพทย์
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.นาขยาด ตรวจสอบรถกระบะคันเกิดเหตุ พบมีการดัดแปลงบรรทุกน้ำมันดีเซลเถื่อนประมาณ 200 ลิตร ผู้ขับขี่คือ นายดอราเฉม อายุ 48 ปี ชาวจังหวัดสงขลา ให้การรับสารภาพว่าเป็นน้ำมันที่ไม่ได้ผ่านพิธีการศุลกากร
ตำรวจจึงแจ้งข้อกล่าวหา 3 ข้อหา ได้แก่ 1.ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย 2.มีไว้ในครอบครองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยไม่ได้รับอนุญาต 3.หลีกเลี่ยงภาษีสรรพสามิต พร้อมยึดรถและน้ำมันของกลางไว้ตรวจสอบ ก่อนเร่งขยายผลหาต้นตอเครือข่ายขนน้ำมันเถื่อนในพื้นที่ต่อ