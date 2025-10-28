แท็กซี่เสียหลัก หมุนชนเสาไฟฟ้าข้างทาง คนขับวัย 37 เจ็บสาหัส

แท็กซี่ซิ่งเสียหลัก ชนเสาไฟฟ้าข้างทาง บาดเจ็บสาหัส
เมื่อเวลา 05.30 น. วันที่ 28 ตุลาคม ร.ต.ท.อนุสรณ์ เวียงสิมา รอง สว.สอบสวน สภ.คลองหลวง ได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถแท็กซี่นั่งสาธารณะชนเสาไฟฟ้า บริเวณถนนพหลโยธินขาเข้า ช่องทางคู่ขนาน ปากซอยคลองหลวงที่ 22 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จึงไปที่เกิดเหตุพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.คลองหลวง และเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
ที่เกิดเหตุพบรถแท็กซี่ ยี่ห้อโตโยต้า สีเหลือง ทะเบียนกรุงเทพมหานคร เสียหลักชนอยู่กับเสาไฟฟ้าข้างทางล้อด้านขวาฝั่งซ้ายหลุดออกมา ภายในที่นั่งคนขับพบผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชาย 1 ราย ทราบชื่อนายณัฐพล อายุ 37 ปี เจ้าหน้าที่ป่อเต็กตึ๊งจึงได้ใช้เครื่องตัดถ่างนำผู้ได้รับบาดเจ็บออกมาจากตัวรถ ก่อนนำส่งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
จากการสอบถามวินรถจักรยานยนต์ที่เห็นเหตุการณ์บอกว่า เห็นรถแท็กซี่ขับคู่กันมากับรถกระบะสีขาว แต่ไม่รู้ว่าขับปาดหน้ามากันหรือเปล่า จากนั้นรถแท็กซี่ก็เกิดเสียหลักหมุนและมาชนกับเสาไฟฟ้าข้างทางจนทำให้คนขับรถแท็กซี่ได้รับบาดเจ็บดังกล่าว
ด้าน ร.ต.ท.อนุสรณ์ ตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วจึงบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐาน และประสานรถยกมายกรถแท็กซี่ออกจากที่เกิดเหตุ พร้อมจะได้สอบปากคำคนขับรถแท็กซี่อีกครั้งถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้