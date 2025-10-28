ระทึก สองแถวรับส่งนักเรียน พุ่งชนรถบัสพนักงาน เจ็บ 23 ดับ 1

ระทึก รถรับส่งนักเรียนชนรถบัสพนักงาน เจ็บ 23 ดับ 1
เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 28 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจากจ.ระยอง เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่าที่ อ.บ้านค่าย เกิดอุบัติเหตุรถรับส่งนักเรียนชนกับรถบัสรับส่งพนักงาน บริเวณหน้าวัดมาบตอง ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง บาดเจ็บรวมทั้งหมด 23 ราย และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็นหญิงอายุ 60 ปี
เบื้องต้นผู้ได้รับบาดเจ็บถูกลำเลียงส่งโรงพยาบาลต่าง ๆ แบ่งเบื้องต้น 11 รายไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ ได้แก่ โรงพยาบาลบ้านค่าย โรงพยาบาลนิคมพัฒนา โรงพยาบาลระยอง และโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
