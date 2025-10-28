คลิปหลุด ส.อบจ.บางกรวย พรรคการเมืองดัง ทำร้ายแฟนสาวในบ้านพัก เจ้าตัวงดแจงอ้างคำสั่งผู้ใหญ่
จากกรณีที่เพจ Social Hunter 2022 ลงคลิปเหตุการณ์ที่ระบุชายในคลิปคือ นายธวัช ส.อบจ.นนทบุรี เขต 4 อำเภอบางกรวย จ.นนทบุรี สังกัดพรรคประชาชน ซึ่งเพิ่งชนะเลือกตั้งได้เป็น ส.อบจ.นนทบุรี สมัยแรก เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ลงมือทำร้ายร่างกายแฟนสาวในบ้านพักบนโซฟาด้วยการตบตีและถีบใส่ จนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและใช้ความรุนแรงกับผู้หญิง โดยเหตุการณ์ในคลิปดังกล่าวระบุว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านพักเมื่อวันที่ 1 สิงหาคมที่ผ่านมา
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวได้พยายามติดต่อผ่านนายธวัช สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) นนทบุรี เขต 4 อำเภอบางกรวย สังกัดพรรคประชาชน เพื่อสอบถามรายละเอียดเรื่องราวดังกล่าว แต่เจ้าตัวระบุว่า ไม่สะดวกให้สัมภาษณ์เนื่องจากได้เลิกรากับอดีตแฟนสาวไปแล้ว และอยากให้เรื่องนี้เงียบลงไปตามที่ผู้ใหญ่สั่งมา
จากการสอบถามข้อมูลจากคนสนิทของนายธวัช ให้ข้อมูลว่า นายธวัชได้คบหากับอดีตแฟนสาวคนที่ถูกทำร้ายร่างกายมาก่อนหน้านั้น จนกระทั่งมาเกิดเรื่องมีปากเสียงตบตีกัน ก่อนที่ทั้งคู่จะแยกย้ายกันไป จนกระทั่งเมื่อเดือนที่ผ่านมานายธวัชได้เปิดตัวหญิงสาวคนใหม่ที่กำลังคบหากันอยู่ จึงทำให้มีคลิปหลุดออกไปสู่โซเชียล