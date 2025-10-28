ระทึก เก๋งซิ่งฝ่าแผงกั้น โดนรถไฟชน กระเด็นไปชนกระบะที่จอดรอ โชคดีแค่บาดเจ็บ
เมื่อเวลาประมาณ 13.00 น. วันที่ 28 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.สุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี รับแจ้งเหตุรถไฟชนกับรถกระบะและรถเก๋ง บริเวณจุดตัดรถไฟ หน้าวัดบ้านส้อง อ.เวียงสระ จึงไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุสภาพรถยนต์มีร่องรอยถูกรถไฟชนได้รับความเสียหาย 2 คัน มีผู้บาดเจ็บ 1 รายทราบชื่อ น.ส.บุญชู (สงวนนามสกุล) อายุ 59 ปี ผู้ขับรถเก๋งโตโยต้า ยาริส สีเทาดำ ถูกนำส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ อาการบาดเจ็บเล็กน้อย ส่วนรถยนต์คันที่ 2 ที่ได้รับความเสียหาย เป็นรถยนต์กระบะอีซูซุ สีเทาดำมี นายณัฐชัย (สงวนนามสกุล) อายุ 34 ปี เป็นคนขับ อาการปลอดภัย รถได้รับความเสียหาย โดยที่รถไฟขบวนรถที่446 9หาดใหญ่-ชุมพร (รถไฟสายท้องถิ่นระยะทางสั้น) ได้จอดห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ 20 เมตรไม่ได้รับความเสียหายและผู้โดยสารไม่ได้รับบาดเจ็บ
จากการตรวจสอบทราบว่าก่อนเกิดเหตุ รถยนต์ได้ขับมาถึงบริเวณจุดตัดรถไฟที่มีสัญญาณแจ้งเตือนและแผงกั้นกำลังลดต่ำลง เพื่อให้รถทั้ง 2 ฝั่งหยุด ในช่วงจังหวะนั้นได้มีรถยนต์เก๋งขับฝ่าแผงกั้น ถูกรถไฟชนทำให้พุ่งกระแทกไปชนรถยนต์อีซูซุที่จอดรออยู่ได้รับความเสียหาย โชคดีที่ไม่มีผู้เสียชีวิต แต่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 รายอาการไม่รุนแรง
นายณัฐชัย (สงวนนามสกุล) อายุ 34 ปี กล่าวว่า ขณะที่ตนเองขับรถมาบริเวณจุดตัดรถไฟ เห็นแผงกั้นเริ่มลง และรถไฟกำลังมา ตนจึงหยุดรถจอดรอเพี่อให้รถไฟไปก่อน แต่จู่ๆ ก็มีรถอีกคันพุ่งฝ่าแผงกั้นจึงถูกรถไฟพุ่งชนอย่างจัง จนตัวรถมาฟาดถูกรถตัวเองได้รับความเสียหาย ทั้งที่รถยนต์ทั้ง 2 ฝั่งได้บีบแตรรถเตือนเสียงดังมาก แต่คงไม่ได้ยิน โชคดีที่รอดชีวิตมาได้
ส่วนสาเหตุคาดว่าคนขับรถยนต์เก๋งน่าจะมองไม่เห็นไม้กั้นที่กำลังจะปิดทางผ่าน จึงขับข้ามมา จึงเกิดอุบัติดังกล่าว ทั้งนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไป