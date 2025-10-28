ตร.เร่งล่าตัว หนุ่มทำทีเข้าดูทอง อาศัยจังหวะเจ้าของร้านเผลอ ฉกทอง 5 บาท หนีหาย
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 28 ตุลาคม เกิดเหตุคนร้ายขี่รถ จยย.บุกเดี่ยวชิงสร้อยคอทองคำ ห้างทองแห่งหนึ่ง ริมถนนวัดโขดหิน-เขาไผ่ ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง โดยคนร้ายได้สร้อยคอทองคำไป 5 เส้น น้ำหนักเส้นละ 1 บาท
เฮียแก้ว เจ้าของร้านทอง เปิดเผยว่า ก่อนเกิดเหตุได้มีคนร้าย สวมแจ็กเกตสีดำ กางเกงขายาวสีดำ สวมหมวกกันน็อก สวมแมสก์สีขาว รูปร่างสันทัด สูงประมาณ 165 ซม. อายุประมาณ 30 ปี ขี่รถ จยย.ยี่ห้อฮอนด้าเวฟ 100 สีน้ำเงิน จอดรถหน้าร้าน ก่อนจะเดินเข้ามาในร้านขอซื้อทองแท่งจากทางร้าน ทางร้านจึงบอกไม่มี คนร้ายเลยเปลี่ยนขอดูสร้อยคอ ทองคำน้ำหนัก 1 บาท จำนวน 5 เส้น และทำทีโทรศัพท์หาเมียและขอถ่ายรูปสร้อยคอทองคำ เพื่อส่งไปให้เมียดู ก่อนที่จะรวบเอาสร้อยคอทองคำดังกล่าวที่วางอยู่ในถาดบนเคาน์เตอร์ วิ่งหนีออกจากร้านขึ้นรถ จยย.ขี่หนีไปอย่างรวดเร็ว โดยใช้เวลา 30 นาที่อยู่ในร้าน ต่อมาจึงแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.มาบตาพุด ให้ตรวจสอบ
ต่อมามีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.มาบตาพุด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน ได้มาตรวจสอบ และเก็บหลักฐาน รวมถึงตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด ทั้งในร้านและบริเวณเส้นทางหลบหนีของคนร้าย เพื่อใช้เป็นเบาะแสนำไปสู่การติดตามจับกุมคนร้ายต่อไป