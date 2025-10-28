ระทึกเพลิงไหม้ ศาลาวัดบ้านขี้เหล็ก ร้อยเอ็ด จนท.เร่งตรวจสอบความเสียหาย
เมื่อเวลาประมาณ 15.36 น.วันที่ 28 ต.ค.68 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้เกิดเพลิงไหม้ภายในบริเวณวัดบ้านขี้เหล็ก (วัดสีทอง) ซึ่งตั้งอยู่ในตำบลขี้เหล็ก อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
หลังเกิดเหตุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งรัดเข้าพื้นที่เพื่อระงับเหตุการณ์ทันที โดยมีการระดมรถดับเพลิงและกำลังเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงาน ได้แก่ หน่วยกู้ภัยศรัทธากตัญญู ปทุมรัตต์, ดับเพลิงจาก อบต.ขี้เหล็ก, เทศบาลตำบลโนนสวรรค์, อบต.โพนสูง, อบต.น้ำอ้อม และ อบต.เกษตรวิสัย
เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้ร่วมกันระดมฉีดน้ำเพื่อควบคุมเพลิงอย่างเต็มที่ ท่ามกลางความระทึกของเหตุการณ์ ล่าสุดสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ในวงจำกัดเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดเพื่อหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ และประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นภายในวัดต่อไป
ขอบคุณภาพจาก สีดา บุตรนาแพง