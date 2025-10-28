ด่วน! รวบทันควัน 2 คนร้าย เอี่ยวเหตุระเบิดทางรถไฟ นราธิวาส

ด่วน! รวบทันควัน 2 คนร้าย เอี่ยวเหตุระเบิดทางรถไฟ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2568 เจ้าหน้าที่เข้าบังคับใช้กฎหมายจากการแกะรอยจากกล้องวงจรปิดและจากการ แจ้งเบาะแสของชาวบ้านพบการเคลื่อนไหวของคนร้ายในพื้นที่บ้านกูจิงลือปะ หมู่ที่ 4 ต.เฉลิม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส จึงนำกำลังเข้าตรวจสอบ พบสมาชิกกลุ่ม BRN ระดับปฏิบัติการ จำนวน 2 ราย ดังนี้
1.นายมะตอเพะ (สงวนนามสกุล)
2.นายขอเล (สงวนนามสกุล)
จากการตรวจสอบขั้นต้นพบว่า มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ลอบวางระเบิดทางรถไฟในพื้นที่บ้านมะรือโบตก ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ เมื่อวันที่ 27 ต.ค.68 ที่ผ่านมา และเหตุความรุนแรงอีกหลายเหตุการณ์ในพื้นที่ อ.ระแงะ
ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ได้ส่งตัวเข้าสู่กระบวนการซักถามเพื่อขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการรายอื่นต่อไป
