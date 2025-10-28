รื้อออกแล้ว ดอกไม้สีดำ งานยี่เป็งเชียงใหม่ เทศบาลเร่งปรับรูปแบบใหม่

รื้อออกแล้ว ดอกไม้สีดำกลางเมืองเชียงใหม่ เทศบาลเร่งปรับรูปแบบ ให้งดงามรับยี่เป็ง
จากกรณีการเปลี่ยนสีประติมากรรมสวนดอกไม้ บริเวณเกาะกลางเชิงสะพานนวรัฐฝั่งตะวันตก กลางเมืองเชียงใหม่ จากเดิมที่เป็นดอกไม้สีสันสดใสสวยงาม มีการพ่นสีดำทับดอกไม้ทั้งหมด จนกลายเป็นกระแสวิจารณ์หนักและพากันแชร์ภาพในสื่อสังคมออนไลน์
ต่อมา นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ได้จัดประชุมร่วมกันเพื่อวางแนวทางในการปรับเปลี่ยนรูปแบบ โดยเฉพาะการประดับตกแต่งเมืองเพื่อให้เหมาะสม โดยได้ข้อสรุปว่าจะนำดอกไม้สีขาวมาปลูกประดับเพิ่มเติม และจะหารือเพื่อปรับปรุงให้มีความสวยงามมากกว่านี้
ล่าสุด เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม วิทยุจราจร จราจรเพื่อชุมชนเชียงใหม่ ได้โพสต์ภาพบริเวณประติมากรรมดอกไม้ที่ถูกพ่นสีดำทับ ปรากฏว่าได้มีการรื้อถอนเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ดังกล่าวแล้ว
โดยระบุข้อความว่า “เร่งปรับรูปแบบ! ให้งดงามรับยี่เป็งเชียงใหม่และสมพระเกียรติถวายความอาลัย
วันนี้ 28 ต.ค.68 หลังเสียงสะท้อนจากประชาชน… “เทศบาลนครเชียงใหม่” ขยับทันที! จุดดอกไม้ ถนนท่าแพ การตกแต่งเมืองในงาน ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ปี 2568 ถูกนำกลับไปปรับปรุงใหม่อีกครั้ง หลังประชาชนหลายคนออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่อง “สีสันและอัตลักษณ์ของล้านนา”
นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เผยว่า เทศบาล “น้อมรับทุกความคิดเห็น” และพร้อมปรับให้เหมาะสมกับบรรยากาศแห่งความอาลัยแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ภายใต้แนวคิด “สายธารแห่งพระเมตตา ไหว้สาพระพันปีหลวง ทวยราษฎร์ทั้งปวงล้วนสดุดี ภักดีสถิตในใจนิรันดร์”
ตอนนี้อยู่ระหว่างปรับโคมไฟและซุ้มประดับให้สะท้อนเอกลักษณ์ล้านนา สมพระเกียรติ และให้เสร็จทันก่อนพิธีเปิดงาน”
