พ่อลั่นไกดับ ‘ลูกชาย’ 3 นัดคาบ้าน ปิดปากเงียบ ขอไม่ให้การ ‘อา’ ช็อก เล่านาทีเกิดเหตุ
เมื่อเวลา 22.47 น. วันที่ 28 ตุลาคม ร.ต.อ.ประจักษ์ สุ้นกี่ รองสว.สอบสวน สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี ช่วยราชการสภ. กาญจนดิษฐ์ รับแจ้งมีเหตุยิงกันได้รับบาดเจ็บ ที่บ้านหลังหนึ่งริมถนนสายเซาท์เทิร์นซีบอร์ด ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ต.ช้างขวา อ. กาญจนดิษฐ์ จ. สุราษฎร์ธานี จึงรายงานผู้บังคับบัญชาทราบและรถไปตรวจสอบพร้อมด้วย พ.ต.ท. พูลศักดิ์ ระวิวงศ์ รอง ผกก.ป.สภ.กาญจนดิษฐ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจพฐ.8 กู้ภัยกุศลศรัทธากาญจนดิษฐ์
ที่เกิดเหตุพบ นายคณิศร อายุ 43 ปี มีแผลถูกยิงเข้าที่ท้ายทอย 2 นัด และกลางแผ่นหลังอีก 1 นัด อยู่ในอาการสาหัสไม่มีชีพจร เจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงได้ทำ CPR เร่งนำส่งโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์และเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ต่อมาเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบมีขวดสุราที่ดื่มได้ประมาณครึ่งขวดและขวดโซดาตกอยู่เรี่ยราดพื้น ใกล้กับกองเลือดพบปลอกกระสุนขนาด 9 มม. ตกอยู่จำนวน 3 ปลอกเจ้าหน้าที่จึงได้เก็บไว้ตรวจสอบต่อไป
จากการสอบสวนเบื้องต้น ทราบว่าผู้ก่อเหตุคือ นายชยพล อายุ 67 ปี ที่อยู่เดียวกัน เป็นพ่อของผู้เสียชีวิต ได้เข้ามอบตัวที่สภ. กาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วยอาวุธปืนพกสั้นขนาด 9 มม. โดยนายชยพล รับว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุจริง ลูกชายเสียชีวิตแต่ขอไม่ให้การใดๆ ทั้งสิ้น โดยอ้างว่าจะให้การในชั้นศาลเท่านั้น
จากการสอบถาม นายนก (นามสมมติ) เป็นน้องชายของผู้ก่อเหตุและเป็นอาของผู้เสียชีวิต เล่าว่าก่อนเกิดเหตุตนและผู้เสียชีวิตได้นั่งกินเหล้ากันอยู่บริเวณใต้ถุนบ้านซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุ ส่วนตัวผู้ก่อเหตุได้อยู่บนบ้านชั้นสอง ซึ่งตอนนั้นเหตุการณ์ก็ปกติไม่มีเกิดขึ้น ทั้งคู่ก็ใช้ชีวิตอยู่แบบปกติเหมือนทุกๆวันที่ผ่านมา
ต่อมาตนลุกขึ้นกลับไปอาบน้ำที่บ้าน หลังจากผ่านไปประมาณ 10 นาที ตนก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด และภรรยาของผู้เสียชีวิตได้วิ่งไปตามตนที่บ้าน บอกว่าหลานชายถูกยิง จึงรีบมาดูก็พบว่าหลานชายอยู่ในอาการสาหัสแล้ว
นอกจากนี้ นายนกยังกล่าวต่ออีกว่า ที่ผ่านมาสองคนพ่อลูกตนก็ไม่เห็นว่ามีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งหรือขัดกันในเรื่องใด แต่ก่อนหน้านี้เมื่อหลายปีมาแล้วตัวลูกชายติดยาและมีปากเสียงกับพ่ออยู่บ่อยครั้ง แต่มาพักหลัง ทั้งคู่ก็เข้าใจกัน ตัวลูกชายก็ไม่ได้ใช้ชีวิตแบบเดิมอีก