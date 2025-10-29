ชาวเชียงใหม่แห่ใช้สิทธิคนละครึ่งพลัสวันแรกคึกคัก แม่ค้ายิ้มไม่หุบตั้งแต่เช้า อ้อนรัฐบาลขยายโครงการ ชี้กระตุ้นเศรษฐกิจ และแบ่งเบาภาระปชช.
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ที่จ.เชียงใหม่ ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศวันแรกของการใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งพลัส ว่า ที่ตลาดศิริวัฒนา หรือ ตลาดธานินท์ อ.เมืองเชียงใหม่ คึกคักตั้งแต่เช้า มีประชาชนชาวเชียงใหม่ทยอยออกมาใช้สิทธิคนละครึ่งพลัสกันอย่างคึกคัก โดยหลายร้านติดป้ายโครงการไว้หน้าร้านเพื่อให้ลูกค้าสังเกตง่าย และเพื่อดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้าที่ร้าน
นางจิราภรณ์ ปาลี อายุ 58 ปี ชาวเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ได้เติมเงินเข้าระบบรอตั้งแต่เมื่อคืน และวันนี้ก็ตื่นแต่เช้าตั้งใจมาซื้ออาหารที่ตลาดธานินท์ เพราะมีร้านให้เลือกเยอะและส่วนใหญ่ก็ร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส และแม่ค้าส่วนใหญ่ก็คุ้นเคยกับระบบดีเพราะเคยใช้มาก่อนจึงไม่มีปัญหา วันนี้ซื้อของได้เยอะมากแต่จ่ายเงินเพียงครึ่งเดียว โครงการนี้ถือว่าดีมากช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและแบ่งเบาภาระให้ประชาชน
ด้านแม่ค้าขายของฝากและแคปหมูในตลาดธานินท์ กล่าวว่า มีลูกค้ามาสแกนใช้โครงการคนละครึ่งพลัสตั้งแต่เช้า ทำให้ร้านขายสินค้าได้เยอะขึ้น จากเดิมช่วงเช้าๆ บรรยากาศเงียบเหงา คาดว่าวันแรกยอดขายน่าจะเพิ่มขึ้นจากเดิม
ด้าน น.ส.ฉวีวรรณ ไพรัตนวงศ์ เจ้าของร้านขายอาหารปักษ์ใต้ บอกว่า วันนี้ร้านขายดีตั้งแต่เช้าแม้จะติดขัดปัญหาอยู่บ้างเพราะลูกค้ายังไม่ชินกับระบบ จึงต้องคอยแนะนำวิธีใช้ให้ลูกค้า มั่นใจว่าโครงการคนละครึ่งพลัสจะทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น เพราะช่วยกระตุ้นให้ประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอย อยากให้รัฐบาลขยายโครงการระยะเวลาโครงการและเพิ่มวงเงินมากขึ้น
ส่วนเรื่องการเสียภาษีที่หลายร้านค้ากังวัลหากเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสแล้วจะถูกเก็บภาษีเพิ่มขึ้นนั้น น.ส.ฉวีวรรณ ยืนยันว่า ไม่กลัวเพราะที่ผ่านมาเธอเสียภาษีมาโดยตลอด