ตร.บุก ‘โรงแรมสเปนเถื่อน’ เกาะพะงัน ไร้ใบอนุญาต ลูกจ้างต่างด้าวล้วน เร่งสืบต่อ ส่อนอมินี

ตำรวจท่องเที่ยวเกาะพะงัน บุกจับ ‘โรงแรมสเปนเถื่อน’ รวบพวก 9 คน รร.ดังเปิดไม่ได้รับอนุญาต-จ้างต่างด้าวผิดกฎหมาย
เมื่อเวลา 15.55 น. เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวเกาะพะงัน ภายใต้อำนวยการของ พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว สั่งการให้ พ.ต.ท.วินิจ บุญชิต สว.ส.ทท.5 บก.ทท.3 นำทีมตำรวจท่องเที่ยวเกาะพะงัน สนธิกำลังกับฝ่ายปกครอง เกาะพะงัน สภ.เกาะพะงัน ตรวจคนเข้าเมืองพะงัน ได้เข้าตรวจสอบและจับกุมผู้ต้องหา 9 ราย ภายในโรงแรมแห่งหนึ่ง ในหมู่ 1 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี หลังได้รับแจ้งว่ามีชาวต่างชาติลักลอบทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต
น.ส.กิตติพร (สงวนนามสกุล) สัญชาติไทย อายุ 34 ปี นายซามูเอล อายุ 37 ปี สัญชาติสเปน แจ้งข้อหากระทำความผิดฐาน “ร่วมกันประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาต” และแจ้งข้อหาผู้ต้องหาที่ 2 ว่ากระทำความผิดฐาน “เป็นนายจ้างจ้างบุคคลต่างด้าวทำงานนอกเหนือสิทธิ และเป็นนายจ้างจ้างบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน, เป็นนายจ้างรับคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานไม่แจ้งให้ทราบถึงผู้เป็นนายจ้าง สถานที่ทำงานของนายจ้าง
นายเอเดรียน ริเวร่า อายุ 31 ปี กระทำความผิดฐาน “เป็นบุคคลต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้” นายเซอร์จีโอ ปาสคาล อายุ 30 ปี สัญชาติสเปน ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน “เป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน”
นายคายวิน อายุ 24 ปี เป็นบุคคลต่างด้าวได้รับอนุญาตให้ทำงานไม่แจ้งให้ทราบถึงผู้เป็นนายจ้างสถานที่ทำงานของนายจ้าง นายโซเนีย อายุ 42 ปี สัญชาติพม่า ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน “เป็นบุคคลต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากสิทธิที่จะทำได้ นายวินแทน อายุ 38 ปี ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน “เป็นบุคคลต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากสิทธิที่จะทำได้ นายแตนมิน อายุ 41 ปี สัญชาติพม่า ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน “เป็นบุคคลต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากสิทธิที่จะทำได้” และ นายซาน ลวิน อายุ 35 ปี สัญชาติเมียนมา ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน “เป็นบุคคลต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากสิทธิที่จะทำได้ นำตัวผู้ต้องหาทั้ง 9 ราย ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เกาะพะงัน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
รายงานว่าได้รับการร้องเรียน กรณีชาวต่างชาติ ประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย มีพฤติกรรมสร้างความวุ่นวาย ส่งเสียงดัง ปล่อยให้ลูกค้าเมา สร้างความรำคาญให้ชาวบ้านในพื้นที่ และสงสัยจะเข้าข่ายนอมินี และจะให้บริการเน้นนักท่องเที่ยวต่างชาติ ชาติเดียวกัน (สเปน) จึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ เจ้าหน้าที่จึงได้ ตรวจสอบ สืบสวนจนทราบว่าโรงแรมดังกล่าวตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 1 ตำบลเกาะพะงัน ชุดจับกุมจึงวางแผนเข้าจับกุมโดยบูรณาการหลายหน่วยงาน จนนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหา 9 ราย