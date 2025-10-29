ด่วน ไฟไหม้โกดังโรงงานแปดริ้ว อาคารเริ่มทรุด มีคนติดภายใน-สำลักควัน จนท.เร่งช่วย

ด่วน ไฟไหม้โกดัง โรงงานแปดริ้ว จนท.รุดคุมเพลิง พบอาคารเริ่มทรุด รับแจ้งมีคนติดภายใน-สำลักควันจำนวนมาก เร่งเข้าช่วยเหลือ
ที่เกิดเหตุพบกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาจากโกดังโรงงานจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ดับเพลิงระดมฉีดน้ำสกัดไม่ให้เพลิงลุกลาม แต่เพลิงที่ลุกไหม้อย่างต่อเนื่อง ทำให้โกดังเสริมทรุดลงมา เพราะถูกความร้อนเป็นเวลานาน
ต่อมา เมื่อเวลา 12.00 น. คืบหน้า เหตุเพลิงไหม้โกดังโรงงานพื้นที่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เบื้องต้นเป็นโกดังอาหารแช่แข็ง ขณะนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงพร้อมกำลังอาสาสมัครดับเพลิงตะวันออกอยู่ระหว่างเข้าระงับเหตุ เบื้องต้นรับแจ้งมีผู้ติดภายในอาคารจำนวนมาก และสำลักควันหลายราย
ล่าสุด เมื่อเวลา 13.00 น. คืบหน้า เหตุเพลิงไหม้โกดังโรงงานอาหารแช่แข็ง พื้นที่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ขณะนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงพร้อมกำลังอาสาสมัครดับเพลิงตะวันออก สามารถควบคุมเพลิงได้ ตัวอาคารบางจุดมีการทรุดตัว