ด่วน ไฟไหม้โกดังโรงงานแปดริ้ว อาคารเริ่มทรุด มีคนติดภายใน-สำลักควัน จนท.เร่งช่วย

ภาพ/Fire & Rescue Thailand

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม เพจ Fire & Rescue Thailand รายงานว่า ฉะเชิงเทรา-ไฟไหม้โกดังโรงงาน เมื่อเวลา 11.45 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังโรงงานพื้นที่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ขณะนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงพร้อมกำลังอาสาสมัครดับเพลิงตะวันออกอยู่ระหว่างเข้าระงับเหตุ เบื้องต้นรับแจ้งมีผู้ติดภายในอาคารจำนวนมาก และสำลักควันหลายราย

ที่เกิดเหตุพบกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาจากโกดังโรงงานจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ดับเพลิงระดมฉีดน้ำสกัดไม่ให้เพลิงลุกลาม แต่เพลิงที่ลุกไหม้อย่างต่อเนื่อง ทำให้โกดังเสริมทรุดลงมา เพราะถูกความร้อนเป็นเวลานาน

ต่อมา เมื่อเวลา 12.00 น. คืบหน้า เหตุเพลิงไหม้โกดังโรงงานพื้นที่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เบื้องต้นเป็นโกดังอาหารแช่แข็ง ขณะนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงพร้อมกำลังอาสาสมัครดับเพลิงตะวันออกอยู่ระหว่างเข้าระงับเหตุ เบื้องต้นรับแจ้งมีผู้ติดภายในอาคารจำนวนมาก และสำลักควันหลายราย

ล่าสุด เมื่อเวลา 13.00 น. คืบหน้า เหตุเพลิงไหม้โกดังโรงงานอาหารแช่แข็ง พื้นที่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ขณะนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงพร้อมกำลังอาสาสมัครดับเพลิงตะวันออก สามารถควบคุมเพลิงได้ ตัวอาคารบางจุดมีการทรุดตัว 

