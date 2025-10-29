สาวเชียงราย เคยถูกรางวัลที่ 1 หลงกลแก๊งคอล โอนไปหมด 1.9 ล้าน ตร.จับยกก๊วน คืนเงินครบ

ตร.เมืองพิษณุโลก แถลงผลจับกุมแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ยึดเงินสดกว่า 3.1 ล้านบาท มอบเงินคืนผู้เสียหายรายสำคัญ ซึ่งเป็นสาวเชียงรายที่ถูกหวย รางวัลที่ 1 แล้วถูกหลอกโอนเงิน 2 ล้าน แต่ตามนำเงินคืนได้ 1.9 ล้านบาท หลังสืบสวนพบกลุ่มผู้ต้องหา 4 คน ถอนเงินสดจากธนาคารในห้างดัง-แจงแหล่งที่มาของเงินไม่ได้
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 29 ตุลาคม ที่ห้องประชุม ศปก.สภ.เมืองพิษณุโลก พล.ต.ต.ณัฐวุฒิ ภาคภูมิ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 แถลงผลการจับกุมและตรวจยึดเงินสดกว่า 3,100,000 บาท จากเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในพื้นที่ จ.พิษณุโลก โดยวันนี้ได้มอบคืนเงินให้ผู้เสียหายจำนวน 1,900,000 บาท
โดยเหตุเกิดตั้งแต่ 31 กรกฎาคม เมื่อเจ้าหน้าที่ บก.สส.ภ.6 ได้รับแจ้งว่ามีกลุ่มคนร้ายเข้าถอนเงินสดผ่านหน้าเคาน์เตอร์ธนาคารชื่อดัง 2 แห่ง ภายในห้างสรรพสินค้าในพิษณุโลกหลายรายการ จึงเข้าตรวจสอบและพบกลุ่มผู้ต้องหา 4 คน (ไม่เปิดเผยชื่ออยู่ระหว่างขยายผล) อยู่บริเวณศูนย์อาหาร พร้อมของกลางเป็นเงินสดกว่า 3.1 ล้านบาท โดยกลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมดไม่สามารถชี้แจงแหล่งที่มาของเงินสดได้
เจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดของกลางไว้ตรวจสอบเพิ่มเติม ประกอบด้วย เงินสด 3,100,000 บาท โทรศัพท์มือถือ iPhone รถยนต์เบนซ์สีดำที่ใช้ในการกระทำความผิด จากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบเอกสารการถอนเงินสด 3 ฉบับ รวมมูลค่ากว่า 2,990,000 บาท โดยเชื่อมโยงบัญชีของผู้เสียหาย 3 ราย
เมื่อตรวจสอบแอพพลิเคชั่นเทเลแกรมในโทรศัพท์ของผู้ต้องหา พบการพูดคุยกับกลุ่มผู้รับผลประโยชน์ และเชื่อมโยงไปยังบัญชีธนาคารแห่งหนึ่ง ชื่อ น.ส.พรหมพร อายุ 22 ปี ผู้เสียหายที่ถูกหลอกให้โอนเงิน 1,900,000 บาท ภายใต้โครงการหลอกลวง “Money Cash Back”
พล.ต.ต.ณัฐวุฒิเปิดเผยว่า ตำรวจไม่มีนโยบายในการเรียกตรวจสอบเงน หรือให้โอนเงินไปตรวจสอบ หากเจอโทรศัพท์ลักษณะนี้เข้ามาขอให้ระวัง ตั้งข้อสังเกตว่าจะถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอก จากการสืบสวนพบว่าคนร้ายแบ่งหน้าที่กันทำเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มบัญชีม้า ทำหน้าที่เปิดบัญชี ถอนเงินสดหน้าเคาน์เตอร์ กลุ่มควบคุมเงิน รับเงินสด จ่ายค่าตอบแทน และส่งต่อให้กลุ่มผู้บงการ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถดำเนินคดีผู้ต้องหาได้แล้ว 7 ราย และอยู่ระหว่างขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติม โดยในวันนี้ น.ส.พรหมพร อายุ 22 ปี ผู้เสียหายชาว จ.เชียงราย พร้อมครอบครัว เดินทางมารับเงินคืน 1,900,000 บาท ด้วยตนเองที่ สภ.เมืองพิษณุโลก
น.ส.พรหมพรเล่ากลโกงของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ว่า ทำอาชีพรับจ้างตัดเย็บเสื้อผ้าอยู่ที่ จ.เชียงราย เดือนเมษายน 2568 ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ 1 ได้รับเงินประมาณ 6 ล้านบาท โดยแบ่งเงินให้พ่อแม่และพี่สาว รวม 4 ล้านบาท ส่วนตนเหลืออยู่เกือบ 2 ล้านบาท
และเมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม ได้รับสายจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์อ้างตัวว่าเป็นพนักงานธนาคาร บอกว่าบัญชีของตนผิดปกติ มีคนนำไปใช้ในทางผิดกฎหมาย แนะนำให้แจ้งความ จากนั้นแก๊งคคอลโอนสายให้ตำรวจปลอมทำรับเรื่องแจ้งความ ก่อนตกหลุมพรางอ้างว่าให้โอนเงินไปทำการตรวจสอบ จนกระทั่งโอนเงินทั้งหมดที่มีอยู่ 1.9 ล้านบาทให้ไป
ขณะนั้นตำรวจปลอมอ้างว่าห้ามบอกใครแม้กระทั่งครอบครัว จากนั้นมีสายจากธนาคาร (ของจริง) ที่ตนฝากเงินอยู่โทรมาสอบถามว่ามีการโอนเงินออกไปจริงหรือไม่ จึงทำให้รู้ว่าถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกแล้ว ก่อนได้ไปแจ้งความไว้ที่ สภ.บ้านดู่ จ.เชียงราย และวันนี้ได้เดินทางมารับเงินคืน 1.9 ล้านบาท รู้สึกดีใจมากๆ เพราะนั่นคือทั้งหมดที่ตนเองมี และได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกภาคส่วนที่ช่วยให้ตนได้เงินคืนในครั้งนี้
ด้าน พ.ต.อ.วัชรพงษ์ สิทธิรุ่งโรจน์ ผกก.สภ.เมืองพิษณุโลก กล่าวว่า ที่ผ่านมาตำรวจเมืองพิษณุโลกได้กำชับธนาคารในจังหวัดพิษณุโลก หากมีใครถอนเงินเกิน 2 ล้านบาท ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบทันที ก่อนหน้าจะมีเรื่องของน้องพรหมพรนั้น ธนาคารแห่งหนึ่งในห้างสรรพสินค้าดังกล่าวได้แจ้งว่ามีการถอนเงิน 5 ล้านบาท ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบ พบว่าเป็นแก๊งบัญชีม้าพลีชีพ เมื่อถอนเงินแล้วก็ได้หลบหนีไป
พ.ต.อ.วัชรพงษ์กล่าวว่า แต่วันต่อมาเจ้าหน้าที่พบว่ามีการถอนเงินอีก 3 ล้านบาท ทำให้ตำรวจไปตรวจสอบอีกครั้ง พบผู้ต้องสงสัย 4 ราย บริเวณชั้นฟู้ดคอร์ท เมื่อตรวจค้นพบว่าในกระเป๋ามีเงินสดที่ถอนมา 3 ล้านบาท จึงได้ทำการสอบและพบว่าผู้ต้องสงสัยทั้ง 4 ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นเงินอะไร เจ้าหน้าที่ตำรวจยึดและดำเนินคดีข้อหาฟอกเงินไปก่อน
พ.ต.อ.วัชรพงษ์กล่าวต่อว่า 1 ใน 3 ผู้ต้องหารับสารภาพว่ารับจ้างถอนเงิน ได้ค่าจ้างเพียง 1% จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ออกหมายจับแก๊งบัญชีม้าพลีชีพ 4 คนที่หลบหนีไป และสามารถจับกุมตัวได้ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ได้ 3 คน พร้อมทั้งดำเนินการตรวจสอบบัญชีเส้นทางการเงินดังกล่าว ทำให้ทราบว่าเป็นเงินของน้องพรหมพร ชาว จ.เชียงราย จึงได้นำมาเงินให้กับผู้เสียหายดังกล่าว