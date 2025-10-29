คนงานเล่านาที เพลิงโหมอาคารถล่ม ไฟไหม้โกดังโรงงานแปดริ้ว คาดเสียหาย 230 ล้าน

คนงานเล่านาทีหนีตาย ไฟไหม้โกดังโรงงานแปดริ้ว เพลิงโหมอาคารถล่ม เผยต้นเพลิงจากเครื่องจักรผลิตอาหาร คาดเสียหายกว่า 230 ล้านบาท พนักงานกว่า 50 ชีวิตรอดหวุดหวิด
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นภายในอาคารโรงงานแห่งหนึ่ง ในพท้นที่หมู่ที่ 2 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ทำให้มีกลุ่มควันดำพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าออกมาจากในที่เกิดเหตุเป็นจำนวนมาก และสามารถมองเห็นได้ไกลถึงกว่า 20 กม.
ที่เกิดเหตุภายในซอยนครเนื่องเขต 7 เชื่อมเข้ามาจากถนนสุวินทวงศ์ (304) เข้ามาประมาณ 1 กม. ซึ่งมีโรงงานข้างเคียงตั้งเรียงกันอยู่จำนวน 5 แห่ง โรงงานที่เกิดเหตุเป็นโรงงานแห่งที่ 4 จากปากซอยปลูกสร้างอยู่บนเนื้อที่ 7 ไร่ ภายในรั้วโรงงานมีอากาคาสำนักงานปลูกสร้างแยกออกมาจากตัวโรงงาน 1 อาคารทางด้านซ้ายมือ ส่วนอาคารโรงงานที่ถูกเพลิงไหม้อยู่ทางด้านขวามือของแปลงพื้นที่
ลักษณะเป็นตัวอาคารโรงงานขนาดกว้างประมาณ 40 เมตรยาวประมาณ 80 เมตรสูงประมาณ 15 เมตร ยังคงมีกลุ่มควันสีดำทะมึนพุ่งออกมาจากตัวอาคารอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะที่บริเวณด้านหลังที่ถูกใช้เป็นโกดังหรือพื้นที่เก็บของ โดยรอบตัวอาคารมีรถน้ำดับเพลิงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ใกล้เคียงจำนวนกว่า 10 คัน ต่างเร่งเข้ามาใช้น้ำฉีดสกัดและควบคุมเพลิงอยู่ในที่เกิดเหตุ และมี จนท.ตำรวจจราจร จาก สภ.เมืองฉะเชิงเทรา มาอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในเส้นทางเข้าออกที่เกิดเหตุ
พ.ต.อ.ภูริทัต บุญช่วย ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ประสานขอรถดับเพลิงและรถน้ำ รวมกว่า 20 คัน ช่วยกันสกัดเพลิง ที่โหมไหม้อย่างรุนแรง ประกอบกับมีลมพัดกระโชก รถดับเพลิงไม่สามารถเข้าไปด้านในได้ ทำให้อาคารถล่มลงมา เจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า 1 ชม.ครึ่ง เพลิงจึงอยู่ในวงจำกัด
จากการสอบถามคนงาน ได้กล่าวว่าตนและพนักงานได้ทำงานตามปกติในช่วงเกิดเหตุเห็นไฟลุกไหม้ที่เตาไฟฟ้าจากนั้นก็ลามไหม้อย่างรวดเร็ว พนักงานที่เป็นแรงงานต่างด้าว ได้วิ่งหนีออกมาจากอาคารอย่างรวดเร็งซึ่งตนก็ได้วิ่งออกมาจากที่เกิดเหตุเป็นคนสุดท้าย ตอนนี้อยู่งในช่วงที่ยังตกใจและรู้สึกสงสารเถ้าแก่ ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้
เบื้องต้น นางปิณฑิรา เก่งการพานิช นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ ไม่มีรายงานว่า มีผู้เสียชีวิต และบาดเจ็บ สาเหตุคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งรอผลการตรวจสอบจาก ตำรวจ พสฐ.ฉะเชิงเทรา อีกครั้ง มูลค่าความเสียหายคาดว่าไม่ต่ำกว่า 230 ล้านบาท
สอบถาม นายปฏิรัตนะ (สงวนนามสกุล) อายุ 59 ปี ชาว จ.กำแพงเพชร เจ้าของโรงงาน เล่าว่า ขณะเกิดเหตุตนไม่ได้อยู่ที่โรงงาน ได้รับแจ้งจากคนงานว่าเมื่อเวลาประมาณ 11.00 น.เศษ ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นที่บริเวณตัวเครื่องจักรผลิตอาหาร ที่บริเวณกลางอาคารของโรงงานในระหว่างที่กำลังมีการผลิตปรุงอาหารแช่แข็งอยู่ หลังเกิดเหตุไม่มีคนงานได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เนื่องจากทางโรงงานได้มีมาตรการซ้อมแผนเผชิญเหตุเพลิงไหม้มาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
“แต่มีพนักงานหญิงตกใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นลม 2 รายระหว่างเกิดเหตุ แต่ไม่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขณะนี้ฟื้นเป็นปกติดีแล้ว
สำหรับสินค้าส่วนใหญ่ที่ผลิตในโรงงาน เป็นสินค้าจำพวกแกงไทยทั้ง 4 ภาครวมทั้งอาหารคาวหวานกว่า 100 เมนู โดยผลิตเพื่อแช่แข็งและส่งขายภายในประเทศมาตั้งแต่เมื่อปี 2560 โดยครั้งแรกได้มีการลงทุนไปกว่า 230 ล้านบาท ส่วนสาเหตุที่เลือกสร้างโรงงานผลิตอาหารแช่แข็งนั้น เพราะมีผลกำไรดีและเป็นปัจจัย 4 ที่คนต้องซื้อบริโภคทุกวัน สำหรับโรงงานแห่งนี้ไม่มีการทำประกันภัยไว้ แต่มีการประกันภัยที่เกี่ยวกับการทำสัญญาค้ำประกันเงินกู้ ที่นำมาใช้เป็นเงินลงทุนในการก่อสร้างโรงงาน” นายปฏิรัตนะกล่าว