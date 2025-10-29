เมียนมา ลุยระเบิดตึกสแกมเมอร์ เมืองเคเคปาร์ค วันที่ 6 ภาพมุมสูง พบส่วนใหญ่ยังไม่ถูกทำลาย

เมียนมาลุยระเบิดตึกสแกมเมอร์ เมืองเคเคปาร์ค วันที่ 6 ภาพมุมสูง พื้นที่ส่วนใหญ่ยังไม่ถูกทำลาย
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทหารกะเหรี่ยงบีจีเอฟซึ่งเป็นพันธมิตรของทหารเมียนมา ยังคงเดินหน้าวางระเบิดทำลายอาคาร สำนักงาน ภายในพื้นที่เมืองเคเคปาร์ค ซึ่งเป็นพื้นที่สแกรมเมอร์ออนไลน์ใน อ.เมียวดี จ.เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา ห่างจากชายแดนริมเมยน้ำเข้าไปประมาณ 500 เมตร ตรงข้ามบ้านแม่กุใหม่ท่าซุง ตำบลแม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก โดยตึกสแกมเมอร์ ถูกระเบิดทำลายเป็นรายวัน
ทั้งนี้ภาพดังกล่าว เป็นภาพในมุมสูงที่บันทึกจากฝั่งไทยบริเวณสันยายลู่ ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก แม้จะมีการระเบิดทำลายมาถึงวันที่ 6 แต่ภาพที่พบอยู่ในสภาพที่เสียหายบางส่วนเท่านั้น และอาคารที่ถูกทำลายเป็นเพียงโซนที่ 2 เป็นส่วนมาก จากทั้งหมดแบ่งเป็น 4 โซน อย่างไรก็ดีการระเบิดครั้งนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อฝ่ายไทยแต่อย่างใด