ความต้องการ ‘เสื้อดำ’ พุ่งสูง เกลี้ยงสต๊อก โรงงานผลิตไม่ทัน เดินสายผลิต 24 ชม.

ร้านเสื้อผ้าชัยนาท ยืนยันไม่ปรับราคา แม้ความต้องการ ‘เสื้อดำ’ พุ่งสูงจนโรงงานผลิตไม่ทัน
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม เสื้อสีดำ เป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งที่คนไทยทั้งประเทศใช้าสวมใส่เพื่อแสดงออกถึงความอาลัยรักที่มีต่อ สมเด็จพระพันปีหลวง ผู้เป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ทำให้ปัจจุบันมีความต้องการซื้อเสื้อสีดำเพิ่มขึ้นอย่างมาก จนร้านขายเสื้อผ้าเองก็เริ่มขาดแคลนสินค้าที่จะนำมาขายให้กับลูกค้า จนเกิดความกังวลว่าจะมีการกักตุนและฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าในกลุ่มของเสื้อสีดำได้
ทีมข่าวลงพื้นที่ตลาดเทศบาลเมืองชัยนาท ซึ่งพบว่าตามร้านขายเสื้อผ้ามีประชาชนออกมาหาซื้อเพื่อนำไปสวมใส่กันอย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงความอาลัยและจงรักภักดีต่อสมเด็จพระพันปีหลวง แม่ของแผ่นดิน
โดย พูลสุข ปิยะบวรนันท์ เจ้าของร้านรักษ์เจริญ เปิดเผยว่า ช่วงนี้เสื้อสีดำขายดีมาก วันละกว่า 50 ตัว ทำให้บางไซซ์ หมดเกลี้ยงสต๊อก และไม่สามารถสั่งซื้อได้ เพราะโรงงานบอกว่าช่วงนี้มีออเดอร์เข้ามาจากทั่วประเทศจำนวนเยอะมาก จนต้องเดินสายการผลิตตลอด 24 ชม. ซึ่งการสั่งเสื้อสีดำแต่ละร้านต้องรอคิวการผลิตอย่างน้อย 7-10 วัน จึงจะได้เสื้อสีดำมาจำหน่าย ซึ่งทุกร้านก็จำเป็นต้องรอเพราะทุกโรงงานผลิตไม่ทันจริงๆ
ส่วนเรื่องราคานั้น เจ้าของร้านบอกว่า เสื้อผ้าเป็นสินค้าควบคุมราคา โรงงานจะติดราคามาให้ ดังนั้นลูกค้าไม่ต้องกังวลว่าร้านจะฉวยโอกาสขึ้นราคาเอง และมีแต่จะลดราคาลงด้วยเพราะทางร้านเองก็ต้องการร่วมแสดงความรักอาลัยแด่สมเด็จพระพันปีหลวง ด้วยการลดราคาให้ประชาชนสามารถเข้าถึง และซื้อหาเสื้อสีดำสวมใส่ถวายความอาลัยได้ง่ายด้วย