สกร.โคราช เร่งสอนชาวบ้านทำโบว์ดำติดเสื้อ ถวายความอาลัยพระพันปีหลวง ลดค่าใช้จ่าย
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ที่ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา นายเลอพงศ์ ทับทิมเเสน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองนครราชสีมา (สกร.) พร้อมด้วยครู สกร.กว่า 70 คน ได้ร่วมกันจัดทำริบบิ้นสีดำเพื่อถวายความอาลัย แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งครู สกร.ได้ฝึกทักษะการทำโดยมีวิทยากรให้ความรู้และฝึกทำอย่างใกล้ชิด
นายเลอพงศ์ กล่าวว่า หลังครู สกร.ฝึกทำริบบิ้นจนชำนาญแล้ว ครู สกร.จะนำริบบิ้นลงพื้นที่ตำบลที่ตนเองรับผิดชอบ ไปมอบให้กับนักศึกษา สกร.และประชาชนในตำบล – หมู่บ้านต่างๆ ของ 25 ตำบล ในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา พร้อมจัดการเรียนการสอนให้ประชาชนในหมู่บ้าน ได้ฝึกทักษะการทำริบบิ้นสีดำ เพื่อนำไปติดกับเสื้อ ถวายความไว้อาลัยต่อสมเด็จพระพันปีหลวง ซึ่งถือเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกทางหนึ่ง
นอกจากนี้ สกร.ระดับอำเภอเมืองนครราชสีมา ยังได้นำครู สกร.ไปออกบูธฝึกให้ประชาชนที่มาเที่ยวชมงานเทศกาลลอยกระทง และมหกรรมโคมไฟของเทศบาลตำบลหัวทะเล ได้ฝึกการทำริบบิ้นและนำไปใช้ด้วย ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน ที่ ตลาดน้ำบึงหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา