ประชาชนแห่ใช้ คนละครึ่งพลัส ซื้อเสื้อสีดำ ร่วมถวายอาลัยพระพันปีหลวง
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศวันแรกของการใช้สิทธิโครงการ “คนละครึ่งพลัส” ที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จ.พระนครศรีอยุธยา พบว่าร้านค้าที่เช่าพื้นที่ของทางศูนย์การค้า หลายร้านค้ามีการติดป้ายสัญลักษณ์เข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่งพลัส” ไว้หน้าร้าน เพื่อให้ประชาชนสังเกตได้ง่ายและดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาซื้อสินค้า ส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
มีประชาชนจำนวนมากออกมาใช้สิทธิจับจ่ายซื้อสินค้า โดยเฉพาะเสื้อผ้าสีดำเพื่อนำไปสวมใส่ ร่วมถวายอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง ทำให้บรรยากาศภายในห้างคึกคักเป็นพิเศษ
น.ส.ศศิธร นฤมิตร อายุ 32 ปี เจ้าของร้าน “เชอรี่” ซึ่งจำหน่ายเสื้อผ้าแฟชั่นและเสื้อดำภายในศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เปิดเผยว่า ตั้งแต่ช่วงเช้ามีลูกค้าเข้ามาใช้สิทธิในโครงการเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะการเลือกซื้อเสื้อดำเพื่อใส่แสดงความอาลัย ลูกค้าเยอะมาก ส่วนใหญ่เข้ามาซื้อเสื้อดำร่วมถวายอาลัยพระพันปีหลวง โครงการคนละครึ่งพลัสช่วยให้ประชาชนมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้น ร้านค้าก็ขายดีขึ้น ถือว่าเป็นโครงการที่ดีและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริง