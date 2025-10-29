ปชน. ยันเดินหน้าตรวจสอบการใช้งบเทศบาลนครเชียงใหม่ กางข้อสงสัยใช้งบเพิ่มจากปี’66 2เท่าตัว
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม นางสาวนันท์นภัสร์ ปฐมเดชภัทรคุณ สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ (สท.) เขต 1 พรรคประชาชน เปิดเผยว่า ในฐานะ สท.เชียงใหม่ ได้ติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณของผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่ นับตั้งแต่มีการแถลงเรื่องการใช้งบประมาณ โดยเฉพาะงบการจัดกิจกรรม และงานอีเวนต์ตลอดทั้งปีของ จ.เชียงใหม่ ที่ตั้งงบไว้สูงกว่า 100 ล้านบาท ทั้งการจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็ง งานสงกรานต์เชียงใหม่ และกิจกรรมอื่นๆ
นางสาวนันท์นภัสร์ กล่าวว่า ทั้งนี้จากการตรวจสอบเฉพาะงบจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็ง ที่ตั้งงบไว้สูงถึง 27 ล้านบาท งบดังกล่าวรวมการตกแต่งซุ้มไฟบริเวณถนนท่าแพ เวทีกิจกรรม การตกแต่งเมือง และการประชาสัมพันธ์ ซึ่งถือว่าค่อนข้างสูง สท.พรรคประชาชนจึงได้ทำหนังสือเพื่อขอเอกสารรายละเอียดเรื่องการใช้งบประมาณ และทีโออาร์การจัดจ้างเอกชนไปยังผู้บริหารตั้งแต่วันที่ 21 ต.ค. ที่ผ่านมา เพื่อตรวจสอบว่ามีการใช้งบประมาณที่คุ้มค่าและเหมาะสมหรือไม่ แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการตอบกลับมา
นางสาวนันท์นภัสร์ กล่าวว่า ล่าสุดได้ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังไป 3 ปี ก็พบว่ามีการใช้งบประมาณเพื่อการจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งปี 68 เพิ่มขึ้นจากปี 66 เกือบ 2 เท่า และการจัดซื้อจัดจ้างก็ใช้วิธีแบบจำเพาะเจาะจง หรือคัดเลือก ไม่ใช่ระบบการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ หรือ อีเวดดิ้ง ส่วนเอกชนที่รับจ้างก็เป็นรายเดิมที่รับจ้างเมื่อปีก่อน ตนเองจึงนำข้อมูลมาเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบเพื่อช่วยกันวิเคราะห์และตั้งข้อสังเกตว่า การจัดซื้อจัดจ้างเอกชนครั้งนี้ถูกต้องหรือไม่
“ยืนยันว่าในฐานะ สท.พรรคประชาชนจะเดินหน้าตรวจสอบข้อสงสัยนี้ เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูล และเพื่อให้การใช้งบประมาณจัดงาน หรือกิจกรรมของเทศบาลนครเชียงใหม่โปร่งใสมากที่สุด”นางสาว นันท์นภัสร์ กล่าว
นางสาวนันท์นภัสร์ กล่าวอีกว่า จากการสอบถามและแชร์ข้อมูลกับประชาชน ส่วนใหญ่ตั้งข้อสังเกตว่ารูปแบบการจัดงานในช่วงหลังจะอิงต่างประเทศมากขึ้น ไม่ได้อิงวัฒนธรรมล้านนา หรือประเพณีดั้งเดิมเท่าที่ควร ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบ หรือ ตกแต่ง เช่น โครงเหล็ก ของซุ้มเมื่อปี 66 และ 67 ที่ผ่านมา ก็ถูกนำไปกองรวมกันเป็นซากขยะ ไม่ถูกนำมาใช้งานซ้ำเพื่อประหยัดงบประมาณ และไม่ตอบโจทย์การใช้งบประมาณจัดงานที่สูง แต่กลับไม่มีอะไรที่สามารถต่อยอดแบบยั่งยืนได้
ด้าน นางสาว จิตจีรัง ปิ่นทรายมูล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จ.เชียงใหม่ (สจ.) กล่าวว่า ในส่วนของ สจ.พรรคประชาชน ได้ตรวจสอบการใช้งบประมาณของผู้บริหาร อบจ.เชียงใหม่ มาก่อนหน้านี้นับตั้งแต่ที่มีการจัดทำงบประมาณ กระทั่งเมื่อวันที่ 24 ต.ค.ที่ผ่านมา มีการประกาศรายชื่อเอกชนที่ชนะการประมูลการจัดงานโครงการ “มนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม” (Charming Chiang Mai Flower Festival)ซึ่งถือเป็นงานอีเวนต์ใหญ่ที่สุดของ อบจ.เชียงใหม่ ที่จัดขึ้นในช่วงปลายปี ปรากฏว่าเอกชนที่ได้รับคัดเลือกเป็นรายเดียวกับที่รับจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งของเทศบาลนครเชียงใหม่
“ตอนนี้ สจ.พรรคประชาชน ได้ทำหนังสือขอดูเอกสารเพื่อขอดูหลักการและเหตุผลในการคัดเลือกเอกชนรายนี้ เพราะจากข้อมูลย้อนหลังพบว่า เอกชนดังกล่าวรับงานโครงการ มนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม มาต่อเนื่องแล้วกว่า 3 ปีตั้งแต่ปี 67 ถึงปัจจุบัน รวมทั้งงานอื่นๆ เช่น งานปรับปรุงภูมิทัศน์ และงานเกี่ยวกับการจัดตกแต่งสถานที่ด้วยต้นไม้และดอกไม้ ซึ่งรูปแบบงานส่วนใหญ่จะซ้ำๆกัน และวิธีการจ้างก็ใช้วิธีการคัดเลือกไม่ผ่านระบบอีเวดดิ้ง”นางสาว จิตจีรัง กล่าว