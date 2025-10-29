รวบหลวงพ่อเก๊! เช่าห้องแถวเปิดอาศรม-ขับเก๋งบิณฑบาต เจ้าอาวาสวัดดัง ลั่น ไม่ใช่พระไม่ต้องสึก

จับหลวงพ่อเก๊!! เช่าห้องแถวเปิดอาศรม-ขับเก๋งบิณฑบาต เจ้าอาวาสวัดดังเดือด ลั่นไม่ต้องสึก เพราะไม่ใช่พระแต่แรกแล้ว ให้เปลี่ยนผ้าเหลืองออกทันที
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม นายพัชรพัชร์ ศรีธัญญนนท์ นายอำเภอบางละมุง, พ.ต.อ.ณัฐพล ผ่องสุขสกุล ผกก.สภ.หนองปรือ นำกำลังตำรวจชุดสืบสวน และ จนท.ฝ่ายปกครอง, อาสาสมัครรักษาดินแดง นำกำลังลงพื้นที่ไปตรวจสอบ บริเวณหน้าตลาดไร่วนาสิน ซอยสนามกอล์ฟสยามคันทรีคลับ หมู่ 6 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลังได้รับการร้องเรียนชาวบ้าน ว่า มีพระสงฆ์ปฏิบัติตัวไม่เหมาะสม ขับรถเก๋งมาบิณฑบาต และรอบิณฑบาตแบบยืนปักหลักไม่เดินไปไหน
เมื่อไปถึง พบพระสงฆ์รูปหนึ่ง ได้ขับรถเก๋งสีบรอนซ์ทอง มาจอดใกล้ๆ กับตลาดดังกล่าว ก่อนจะเปิดท้ายกระโปรงหลังรถ คว้าอุปกรณ์ แล้วเดินข้ามถนน มายืนรอบิณฑบาตหน้าแผงขายของหน้าตลาด เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวขอตรวจสอบหนังสือสุทธิ ทราบชื่อต่อมา พระศักดิ์ หรือนายสุทธิ์ศักดิ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 82 ปี โดยเจ้าหน้าที่พยายามสอบถามว่าจำวัดอยู่วัดไหน หลวงพ่อก็ตอบบ่ายเบี่ยง แต่พอถูกเค้นถามหนักขึ้น สุดท้ายก็ยอมรับว่าเพิ่งมาอยู่ที่อำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี โดยเช่าห้องแถวพักอาศัย อยู่ย่านชัยพรวิถี 29 แล้วเปิดเป็นสำนักสงฆ์ของตัวเอง
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้พาหลวงพ่อศักดิ์ ไปตรวจสอบห้องแถวที่อ้างว่าเปิดเป็นสำนักของตัวเอง พบว่าห้องแถวถูกสร้างเป็นลักษณะอาศรม สำหรับประกอบพิธีทั้งด้านของการดูดวง สะเดาะเคราะห์ อีกทั้งยังพบว่าภายในตู้เย็นมีขวดเบียร์ เพิ่งถูกเปิดดื่มไปครึ่งขวด แต่หลวงพ่ออ้างว่าเป็นของพระรูปอื่น ที่อาศัยอยู่ เจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจคุมตัวหลวงพ่อศักดิ์ ไปพบท่านเจ้าอาวาส วัดสุทธาวาส เพื่อไต่สวนข้อเท็จจริง
เมื่อมาถึงวัด ท่านพระมหาถาวร ฐานะวะโร ปธ.๙ ดร.เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส และเจ้าคณะอำเภอบางละมุง ได้ทำการซักถามหลวงพ่อ เจ้าตัวยอมรับว่า มาพร้อมกับเพื่อนพระสงฆ์อีก 2 รูป เดินทางมาจาก จ.ปทุมธานี อยู่ที่เมืองพัทยา ได้ประมาณ 1 ปี แต่ยังหาวัดจำพรรษาไม่ได้ จึงตัดสินใจเช่าห้องแถวในราคาเดือนละ 2,800 บาท และตั้งใจจะเปิดเป็นสำนักสงฆ์ของตัวเอง ส่วนเพื่อนพระสงฆ์อีก 2 รูป เหมือนรู้ตัวว่าถูกเจ้าหน้าที่สะกดรอยตาม จึงชิงหนีกลับบ้านเกิดไปก่อน ส่วนตนเองคิดว่าไม่มีอะไร จึงใช้ชีวิตตามปกติ ก่อนจะมาถูกเจ้าหน้าที่คุมตัวมาพบท่านเจ้าอาวาสดังกล่าว
ด้าน พระมหาถาวร ฐานะวะโร ปธ.๙ ดร.เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส และเจ้าคณะอำเภอบางละมุง พอรับฟังเหตุผลจากพลวงพ่อศักดิ์ก็ถึงกับควันออกหู พร้อมทั้งตำหนิว่า พฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นมารศาสนา และทำให้ศาสนาเสื่อมเสีย และถือว่าหลวงพ่อศักดิ์ไม่ใช่พระพิภิกษุสงฆ์ที่แท้จริง จึงไม่จำเป็นต้องทำพิธีลาสิกขา โดยให้ทำการเปลี่ยนผ้าเหลืองออก แล้วใส่ชุดฆราวาสทันที พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุด ฐานความผิด แต่งกายเลียนแบบพระสงฆ์ จากนั้นส่งพนักงานสอบสวน สภ.หนองปรือ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
