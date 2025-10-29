รวบแก๊งไนจีเรีย ค้า ไอซ์-โคเคน รายใหญ่เมืองพัทยา ดิ้นกลืนของกลางหวังหนีผิด
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.ชลบุรี พล.ต.ต.ทรงโปรด สิริสุขะ ผบก.ตม.3 เดินทางตรวจเยี่ยมกำลังพล พร้อมแถลงผลปฏิบัติการของ พ.ต.อ.นภัสพงษ์ โฆษิตสุริยมณี ผกก.ตม.จว.ชลบุรี และ พ.ต.ท.กวิณวัชร์ อารยะสุริวงศ์ รอง ผกก.ตม.จว.ชลบุรี หลังเปิดปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายค้ายารายใหญ่ชาวไนจีเรียในพื้นที่พัทยา โดยสามารถจับกุม MR. AMARACHI CHINONYE AMECHI อายุ 38 ปี สัญชาติไนจีเรีย และ MR. IKENNA MARTIN NWOBODO อายุ 22 ปี สัญชาติไนจีเรีย
สืบเนื่องจาก ตม.ชลบุรี สืบทราบว่า MR. AMARACHI CHINONYE AMECHI อายุ 38 ปี สัญชาติไนจีเรีย มีพฤติกรรมลักลอบค้ายาไอซ์จึงวางแผนซื้อยาไอซ์ 1 ถุง โดยนัดส่งของบริเวณริมรั้วคอนโดย่านจอมเทียน เมื่อพบ MR. AMARACHI CHINONYE AMECHI เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวจับกุม โดยพบของกลางยาไอซ์ 8 ถุงซุกซ่อนในซองบุหรี่
จากนั้นพาไปตรวจค้นห้องพักพบแฟนสาวชาวไทย พร้อมของกลางยาไอซ์เพิ่มอีกจำนวนหนึ่ง MR. AMARACHI CHINONYE AMECHI และยอมรับว่ารับมาจาก MR. IKENNA MARTIN NWOBODO อายุ 22 ปี สัญชาติไนจีเรีย ซึ่งเป็นเอเยนต์ใหญ่ และมีโคเคนจำหน่ายให้กับต่างชาติในพื้นที่เมืองพัทยา
ทางชุดจับกุมจึงวางแผนล่อซื้อโดยนัดหมายส่งของที่คอนโดเดิม ซึ่ง MR. IKENNA MARTIN NWOBODO มาตามนัด เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าจับกุม แต่ระหว่างเข้าชาร์จจับกุม MR. IKENNA MARTIN NWOBODO ไหวตัว พยายามกลืนโคเคนลงท้อง แต่เจ้าหน้าที่สามารถยับยั้งได้ทันและเอาโคเคนออกมาจากปากได้
จากนั้นพาไปค้นห้องพักในคอนโด พบโคเคน 8 ก้อนพันเทปดำในถุงมือยางแล้วใส่ไว้ภายในกล่องยาสีฟัน
เจ้าหน้าที่จึงยึดไว้ทั้งหมดประกอบไปด้วย ยาไอซ์น้ำหนักรวม 33 กรัม และโคเคน 9 กรัม พร้อมควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองพัทยา ดำเนินคดีในข้อหา มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย, อยู่ในราชอาณาจักรเกินกำหนดอนุญาต (โอเวอร์สเตย์)
ด้าน พล.ต.ต.ทรงโปรด ยืนยันว่า ตม.ชลบุรี จะเดินหน้ากวาดล้างขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติทุกรูปแบบ โดยเฉพาะชาวต่างชาติที่เข้ามาสร้างอิทธิพลในธุรกิจสีเทา เพื่อคืนความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวทั่วโลก
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- โชติรินทร์ปราบดาวรุ่งอินโดนีเซีย ธรรม์คว้าชัยเข้าก่อนรองฯ เทนนิสจีเอสบี
- คนร้ายป่วนเจาะไอร้อง บุกปืนจี้รปภ. เผารถทำถนนเสียหาย 4 คัน
- ผู้ประกอบการมุสลิม ยื่นหนังสือ ‘โรม’ ค้านสร้างฐานทัพสหรัฐ หวั่นกระทบวิถีชุมชน-สิ่งแวดล้อม
- สภากทม. ถกปม ‘ยุติตั้งครรภ์’ รองผู้ว่าฯ ลุกแจง ผู้เชี่ยวชาญขาดแคลน ปิดประกาศหลายรอบไร้คนสมัคร ส.ก.เนอส คาใจ ข้อมูลไม่ตรงกัน