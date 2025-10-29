คนร้ายป่วนเจาะไอร้อง บุกปืนจี้รปภ. เผารถทำถนนเสียหาย 4 คัน
เมื่อเวลา 06.30 น. วันที่ 29 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.นราธิวาส ร.ต.อ.กรกฎ ทวยไธสง รองสารวัตรสอบสวน สภ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส รับแจ้งมีเหตุคนร้ายบุกวางเพลิงรถยนต์ของบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งจอดอยู่ภายในบริเวณรั้วกำแพงของศูนย์การอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน กีรออาตี ซึ่งตั้งอยู่บ้านกือรง หมู่ที่3 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ พร้อมเดินทางร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุกับ พ.ต.อ.นรินทร์ ช่วยสุข ผกก.สภ.เจาะไอร้อง และกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารจำนวนหนึ่ง
พบที่บริเวณด้านหลังของอาคารศูนย์การอ่านคัมภีร์อัลกรุอาน มีรถยนต์ถูกวางเพลิงได้รับความเสียหาย 4 คัน คือ
1. รถเกลี่ย ยี่ห้อแคตเตอร์พิลล่าร์ สีเหลือ จำนวน 1 คัน ถูกเพลิงไหม้ได้ความเสียหายที่เบาะนั่งคนขับ
2. รถบดล้อยาง ยี่ห้อแคตเตอร์พิลล่าร์ สีเหลือง ถูกเพลิงไหม้ได้รับความเสียหายที่บริเวณเบาะนั่งคนขับ
3. รถบดถนนล้อเหล็ก ยี่ห้อแคตเตอร์พิลล่าร์ สีเหลือง จำนวน 1 คัน ถูกเพลิงไหม้เสียหายที่บริเวณเบาะที่นั่งคนขับ
4. รถบรรทุกน้ำ 10 ล้อ สีขาว ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 1 คัน ถูกเพลิงไหม้บริเวณด้านหน้ารถและภายในห้องโดยสาร เจ้าหน้าที่จึงได้เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน ก่อนที่จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุอีกครั้ง
ต่อมาเจ้าหน้าที่เชิญตัวบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นยามรักษาการณ์ จำนวน 3 คน คือ 1.นายดนยา (สงวนนามสกุล) อายุ 46 ปี ผู้ช่วยผู้ใหญบ้านกือรง 2.นายดาซิง (สงวนนามสกุล) อายุ 60 ปี ชรบ.บ้านกือรง และ 3. นายนาซอรี (สงวนนามสกุล) ชรบ.บ้านกือรง มาสอบสวนปากคำในเบื้องต้น
ทั้ง 3 คน ให้การในทำนองเดียวกันว่า ขณะที่ทั้ง 3 คน กำลังนั่งอยู่ที่บริเวณแคร่ข้างศูนย์การอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน กีรออาตี เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยรถทั้ง 4 คัน ที่นำมาจอดทุกวัน หลังจากเสร็จสิ้นจากการว่าจ้างทำถนนในพื้นที่เป็นระยะทางยาว 5 ก.ม. โดยพวกตนจะได้ค่าจ้างเฝ้ารถคนละ 500 บาทต่อคืน จู่ ๆ ได้มีคนร้ายแต่งกายชุดดำ สวมผ้าปิดอำพรางใบหน้า จำนวนประมาณ 10 คน เดินตรงถืออาวุธปืนมาหา ซึ่งแรกๆคิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่ทหาร แต่เมื่อกลุ่มคนร้ายเดินทางถึงตัว ก็ได้ใช้อาวุธปืนจี้บังคับให้ตนทั้ง 3 คน นอนหมอบคว่ำหน้ากับพื้น โดยแต่จะคนจะมีคนร้ายใช้ปืนจี้บังคับคุมตัวแบบตัวต่อตัว พร้อมยึดโทรศัพท์จากนายดนยา ที่ทั้ง 3 คน มีเพียงเครื่องเดียว จากนั้นคนร้ายที่เหลือได้แยกย้ายกันวางเพลิงรถทั้ง 4 คัน โดยใช้เวลาก่อเหตุประมาณ 30 นาที แล้วคนร้ายได้ส่งสัญญาณพากันหลบหนีท่ามกลางความมืด
หลังจากกลุ่มคนร้ายหลบหนีไปแล้ว นายดนยาจึงได้พากันวิ่งไปบอกชาวบ้านมาช่วยกันดับไฟที่กำลังลุกไหม้ทั้ง 4 คัน เพื่อป้องกันไฟลุกลามไปกินอาคารศูนย์การอ่านคัมภีร์อัลกรุอาน ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่า เป็นฝีมือการกระทำของสมาชิกกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง แต่ถึงอย่างไรก็จะติดตามสืบสวนสอบสวนหาปมเหตุที่เกิดขึ้น เพื่อหาผู้กระทำผิดมาลงโทษต่อไป