ผู้ประกอบการมุสลิม ยื่นหนังสือ ‘โรม’ ค้านสร้างฐานทัพสหรัฐ หวั่นกระทบวิถีชุมชน-สิ่งแวดล้อม

กลุ่มผู้ประกอบการมุสลิม ชายแดนภาคใต้ ยื่นหนังสือประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ คัดค้านสร้างฐานทัพสหรัฐฯ หวั่นกระทบวิถีชุมชนและสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม กลุ่มผู้ประกอบการมุสลิม ชายแดนภาคใต้ และประชาชนชาวอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ยื่นหนังสือถึง นายรังสิมันต์ โรม ประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ เพื่อคัดค้านโครงการก่อสร้างฐานทัพของประเทศสหรัฐฯ ในพื้นที่จังหวัดพังงาและจังหวัดใกล้เคียง โดยระบุว่าการดำเนินการดังกล่าว อาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อวิถีชีวิต วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที่
นายต่วนแซะ มือเมาะ ประธานกลุ่มผู้ประกอบการมุสลิม ชายแดนภาคใต้ ระบุในหนังสือว่า กลุ่มผู้ประกอบการมุสลิม ชายแดนภาคใต้ และประชาชนชาวอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ขอแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ด้านความมั่นคงของประเทศ และขอเสนอจุดยืน คัดค้านการ ก่อสร้างฐานทัพเรือของสหรัฐอเมริกาในพื้นที่จังหวัดพังงา ด้วยเหตุผลอันพึงพิจารณาดังต่อไปนี้
1. การตั้งฐานทัพของต่างชาติในประเทศไทยอาจส่งผลกระทบต่ออธิปไตยและความมันคงของชาติ ความมั่นคงทางยุทธศาสตร์ และภาพลักษณ์ของประเทศในเวทีระหว่างประเทศ
2. ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจท้องถิ่นพื้นที่ จังหวัดพังงาเป็นเขตท่องเที่ยวสำคัญและ มีระบบนิเวศที่เปราะบาง การก่อสร้างฐานทัพอาจส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติได้รับความเสียหาย กระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน และทำให้เศรษฐกิจชุมชนซึ่งพึ่งพาการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบ โดยตรง
3. ประชาชนในหลายจังหวัดรวมถึงจังหวัดสงขลา ยังไม่ได้รับข้อมูลและการมีส่วนร่วมอย่างเพียงพอ ในการตัดสินใจเรื่องที่มีผลกระทบต่อประเทศเช่นนี้ ซึ่งจังหวัดพังงาเป็นภาคใต้หน้าด่าน กระทบมาถึง จังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่ใกล้เคียงและติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในพื้นที่ ประชาชนในหลายจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดใกล้เคียงอย่างสงขลา ยังไม่ได้รับข้อมูลอย่างรอบด้าน หรือมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อความมันคงของ ภูมิภาค ทั้งที่เป็นพื้นที่ชายแดนและมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับผลลัพธ์ของโครงการดังกล่าว
4. ประเทศไทยควรรักษาความเป็นกลางทางยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ ประเทศไทยควรดำรงสถานะความเป็นกลางและยึดหลักไม่ฝักใฝ่มหาอํานาจฝ่ายใด เพื่อป้องกันมิให้ประเทศตกอยู่ใน ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ และเพื่อธํารงไว้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดของชาติจากเหตุผลดังกล่าว กลุ่มผู้ประกอบการมุสลิม ชายแดนภาคใต้ จึงใคร่ขอให้ คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ โปรด พิจารณา ตรวจสอบข้อเท็จจริง และดำเนินการเพื่อยับยั้งหรือทบทวนโครงการดังกล่าวอย่าง รอบคอบ เพื่อปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติ ความมั่นคงของประเทศ และความสงบสุขของ ประชาชนโดยส่วนรวม
5. ผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านมาเลเซีย การอนุญาตให้มีกองกําลังทหารต่างชาติเข้ามาประจําการในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งอยู่ใกล้ชายแดนไทยมาเลเซีย อาจก่อให้เกิดความหวาดระแวงและความไม่ไว้วางใจระหว่างประเทศคู่มิตร ส่งผลให้เกิด ความตึงเครียดทางการเมือง ความไม่มั่นคงด้านการค้า การลงทุน และการเดินทางระหว่างประชาชนสองประเทศ ซึ่งอาจกระทบต่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสันติสุขในภูมิภาคอาเซียน โดยรวมจึงขอให้คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ โปรดพิจารณา ตรวจสอบข้อเท็จจริง และดำเนินการ ยับยั้งหรือทบทวนโครงการดังกล่าว เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติและประชาชนไทย
นายต่วนแซะ มือเมาะ ประธานกลุ่มผู้ประกอบการมุสลิม ชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า แม้โครงการดังกล่าวยังไม่เกิดขึ้น แต่ได้สร้างความกังวลในจิตใจของประชาชน และส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตและความสงบสุขของชุมชนแล้วในขณะนี้