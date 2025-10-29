รวบทันควัน 3 เยาวชน ปล้นฆ่าชิงจยย. ยิงคู่รักดับริมหาด สารภาพเห็นรถสวยอยากได้

รวบทันควัน 3 เยาวชนปล้นฆ่าชิงจยย. ยิงคู่รักดับริมหาด สารภาพเห็นรถสวยอยากได้
เมื่อเวลา 02.17 น. วันที่ 29 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.นราธิวาส ร.ต.ท.ฟัยรุซอาบาดี อนุสามัญสกุล รองสารวัตรสอบสวน สภ.เมืองนราธิวาส รับแจ้งมีเหตุคนถูกยิงเสียชีวิต 2 ราย ที่บริเวณริมบึงใต้ต้นสนใกล้รูปปั้นพญานาค ของหาดนราทัศน์ ต.บางนาค จึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ พร้อมเดินทางร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุกับ พ.ต.อ.ปรัชญา ไบเตะ ผกก.สภ.เมืองนราธิวาส เจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยเมตตาธรรม และกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารจำนวนหนึ่งรุดเดินทางไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตนอนจมกองเลือดอยู่ใต้ต้นสน 2 ราย ทราชื่อคือ นายเทาเฟ๊ะ (สงวนนามสกุล) อายุ 22 ปี ชาว ม.7 ต.เกาะสะท้อง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส มีร่องรอยถูกกระสุนปืนที่บริเวณหน้าอกและศรีษะ รวม 2 นัด และ น.ส.ต่วนฮามีซา (สงวนนามสกุล) อายุ 18 ปี ชาว ม.1 ต.ลุโบะบายะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส มีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนชนิดและขนาดเดียวกันที่บริเวณหน้าอก 1 นัด ในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบปลอกกระสุนปืนพก ขนาด 9 ม.ม.ตกอยู่จำนวน 3 ปลอก
เจ้าหน้าที่จึงได้เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน ส่วนรถ จยย.ของผู้เสียชีวิต ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นจีออโน่ สีเทาดำ คาดว่าคนร้ายได้นำหลบหนีไปด้วย
ต่อมาเวลา 10.00 น.วันเดียวกัน เจ้าหน้าที่สงสัย 3 เยาวชน อายุ 14- 16 ปี ที่ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจยึดรถ จยย.ก่อนหน้าที่บริเวณจุดตรวจ เนื่องจากไม่มีเอกสารหลักฐานใด ๆ แถมแผ่นป้ายไม่ตรงกับรถ จยย.ที่ใช้ขับขี่ ซึ่งได้จัดทำประวัติไว้แล้วก่อนหน้านี้ และได้มีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพร้อมได้นำคำในการของพยานบุคคลที่เห็นเหตุการณ์ มีลักษณะตรงกับวัยรุ่นทั้ง 3 คน
เจ้าหน้าที่จึงได้เดินทางไปตรวจสอบวัยรุ่น 3 คนที่บ้านพักซึ่งอยู่บ้านอาแน ม.8 ต.บองอ อ.ระแงะ เมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงบ้าน 1 ใน 3 เยาวชน พบรถ จยย.ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นจีออโน่ สีเทาดำ ของนายเทาเฟ๊ะ ผู้เสียชีวิตจอดอยู่ แต่มีการแกะสติกเกอร์และป้ายทะเบียนออก ซึ่งวัยรุ่นคนดังกล่าวมีท่าทางพิรุธและสีหน้าเปลี่ยนไปแถมยังมีรถ จยย.ยี่ห้อยามาฮ่า สีดำ จอดอยู่อีก 1 คัน ซึ่งในกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกเอาไว้ได้ พร้อมอาวุธปืนพก ขนาด 9 ม.ม. 1 กระบอกที่ใช้ก่อเหตุ
เจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวมาสอบสวนที่ สภ.เมืองนราธิวาส โดยวัยรุ่นทั้ง 3 คน ให้การรับสารภาพเป็นแนวทางเดียวกัน ว่า ก่อนเกิดเหตุได้ขี่รถ จยย.ยี่ห้อฮอนด้ารุ่นเวฟ สีดำแดง และรถ จยย.ยี่ห้อยามาฮ่าสีดำ จากบ้านพักในพื้นที่ อ.ระแงะ แต่เมื่อถึงด่านตรวจเจ้าหน้าที่ได้ขอตรวจสอบเอกสารหลักฐานไม่มี แถมสวมป้ายทะเบียนไม่ตรงกับรถ จยย.ที่ใช้ขับขี่ จึงถูกตรวจยึดและทำประวัติ
ต่อมาวัยรุ่นทั้ง 3 คน จึงได้ขี่รถ จยย.ยี่ห้อยามาฮ่า ซ้อนท้ายกันมาเที่ยวในตัวเมืองนราธิวาส จนกระทั่งได้พบเห็นผู้เสียชีวิตทั้ง 2 คน ผูกเปลนั่งคุยกันใต้ต้นสนริมบึงใกล้รูปปั้นพญานาค และมีรถ จยย.จอดอยู่ 1 คัน จึงได้จอดรถ จยย.เข้าไปคุยกับผู้ตายทั้ง 2 คน และได้ขอรถ จยย.จากผู้ตายทั้ง 2 คน เห็นว่าสวยดี แต่ผู้ตายทั้ง 2 คนขัดขืน จึงได้ใช้อาวุธปืนพก ขนาด 9 มม.ยิงใส่นายเทาฟ๊ะ จำนวน 1 นัด ถูกที่บริเวณกกหูซ้าย จนล้มลงเสียชีวิต ส่วน น.ส.ต่วยฮามีซา กลับยิงหลบหนี จึงได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่ 2 นัด ที่บริเวณแผ่นหลังงและหน้าอก รวม 2 นัด จนล้มลงกองกับพื้น
จากนั้น 1 ใน 3 วัยรุ่น จึงได้ขี่รถ จยย.ของนายเทาฟ๊ะ หลบหนีไป โดยมุ่งหน้ากลับมาที่บ้านพัก และได้ช่วยกันแกะสติกเกอร์ข้างรถและแผ่นป้ายทะเบียนออก จนถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตามจับกุมดังกล่าว เจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งดำเนินคดีในเบื้องต้น ข้อหา ปล้นทรัพย์โดยใช้อาวุธปืน