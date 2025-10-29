สารวัตรสอบสวน สภ.เชียงคำ ขับกระบะพุ่งข้ามเลนชนสิบล้อกลางถนนลำปาง–งาว เสียชีวิตคาที่
วันที่ 29 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลาประมาณ 15.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง พร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยบ้านดง และสมาคมกู้ภัยลำปาง เข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถยนต์กระบะ เสียหลัก ชนประสานงากับรถบรรทุกสิบล้อ เหตุเกิดขึ้น บนถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์สายลำปาง–งาว – พะเยา ขาออก จ.ลำปาง บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 743 พื้นที่เขตบ้านท่าสี ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
จุดเกิดเหตุพบรถยนต์กระบะ สีขาว ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน บพ 4 พะเยา สภาพหน้ารถพังยับเยิน พังทะลุถึงห้องโดยสาร ถุงลมนิรภัยแตกกระจาย ภายในรถพบศพ ชายคนขับ ทราบชื่อ พันตำรวจโท ธมล หรือชื่อเดิม กมล ตำแหน่งสารวัตรสอบสวน สภ.เชียงคำ จังหวัดพะเยา เป็นชาว อ.เมือง จ.ลำปาง และเป็นที่รู้จักของข้าราชการตำรวจใน จ.ลำปาง เพราะเคยอยู่ สภ.เมืองลำปาง เสียชีวิตคาที่
ส่วนรถบรรทุกสิบล้อ คู่กรณีด้านหน้าพังเสียหาย เนื่องจากถูกพุ่งชนหนัก ซึ่งรถบรรทุก มีคนขับ ภรรยา และลูก นั่งมาได้รับบาดเจ็บทั้งหมด
สอบสวนเบื้องต้นทราบว่า พ.ต.ท.ธมล ขับรถกระบะ มาจากจังหวัดพะเยา มุ่งหน้าเข้าเมืองลำปาง คาดอาจหลับในทำให้รถข้ามเลนพุ่งชนรถบรรทุกที่วิ่งสวนมาอย่างจัง จนเกิดเหตุสลดดังกล่าว
หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่กู้ภัย ใช้อุปกรณ์ตัดถ่าง งัดตัวรถยนต์กระบะ นำร่างผู้เสียชีวิตออกจากซากรถ ส่งโรงพยาบาลให้แพทย์ชันสูตร ขณะพนักงานสอบสวน สภ.แม่เมาะ อยู่ระหว่างสอบสวน เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุครั้งนี้ต่อไป