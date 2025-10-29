พี่ชายสุดทน นางสาวถูกแฟนทำร้ายจนเข้ารพ. พาพวกบุกบ้าน ควักปืนยิงหนุ่มสาหัสต่อหน้าแม่
เมื่อเวลา 16.10 น.วันที่ 29 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.พัทลุง ร.ต.อ.ประเสริฐ ด้วงเอียด รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพัทลุง เข้าตรวจสอบ บ้านพักในพื้นที่ บ.ไสหมาก หมู่ 9 ต.ท่าแค อ.เมือง จ.พัทลุง ซึ่งเป็นบ้านของนางนิภา อายุ 48 ปี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หลังรับแจ้งเหตุ 4 คนร้ายใช้รถฟอร์จูนเน่อร์สีดำ บุกใช้อาวุธปืนยิงลูกชายเจ้าของบ้านบาดเจ็บสาหัส
ในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบกองเลือดบริเวณหลังบ้าน และปลอกกระสุนปืนขนาด 9 มม. จำนวน 2 ปลอก พร้อมกระสุนที่ยังไม่ได้ยิงอีก 1 นัด และร่องรอยกระสุนถูกผนังบ้านอีก 3 จุด ส่วนผู้บาดเจ็บคือนายภานุพงษ์ (สงวนนามสกุล) หรือผักกาด อายุ 28 ปี ถูกยิงเข้าที่หน้าอก 4 นัด อาการสาหัส เจ้าหน้าที่กู้ชีพเร่งนำส่งรพ.พัทลุง
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า คนร้ายคือนายอาร์ม (นามสมมติ) พี่ชายของแฟนสาวของผู้บาดเจ็บ ขับรถฟอร์จูนเนอร์สีดำมากับพวกอีก 3 คน โดยมีอาวุธปืนยาวและปืนพกสั้นครบมือ ทั้งหมดลงจากรถแล้วถามหานายผักกาดกับนางนิภา นางนิภาจึงชวนให้เข้ามานั่งพูดคุย ก่อนเรียกลูกชายออกมาพบ
ทันทีที่นายผักกาดเดินออกมา ทั้งคู่ก็มีปากเสียงกันอย่างรุนแรง ก่อนที่นายอาร์มจะชักปืนยิงใส่ต่อหน้าแม่ของผู้บาดเจ็บ (นางนิภา) กระสุนเจาะเข้าที่หน้าอก 4 นัด นายผักกาดวิ่งหนีออกทางหลังบ้าน ส่วนนายอาร์มกับพวกขึ้นรถหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว
ขณะเดียวกัน น้องชายวัย 16 ปีของผู้บาดเจ็บ ให้การว่า พี่ชายมักทะเลาะกับแฟนสาวอยู่บ่อยครั้ง เพราะเป็นคนขี้หึงและขี้ระแวง ส่วนแฟนของพี่ชายทราบว่าป่วยมีอาการซึมเศร้า ก่อนเกิดเหตุในช่วงเช้า ทั้งคู่ทะเลาะกันรุนแรงถึงขั้นลงไม้ลงมือ พี่ชายไล่ให้แฟนกลับบ้าน และต่อมาทราบว่าแฟนสาวนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล กระทั่งช่วงเย็น นายอาร์มซึ่งเป็นพี่ชายของฝ่ายหญิง ขับรถมาพร้อมพวก 4 คน และก่อเหตุยิงนายผักกาดดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า หลังเกิดเหตุ แฟนสาวของนายผักกาดซึ่งพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลพัทลุง ได้ทราบข่าวแฟนหนุ่มถูกยิง จึงรีบเดินถือสายน้ำเกลือจากห้องพักคนไข้ มาดูที่ห้องฉุกเฉิน พอเห็นแฟนหนุ่มนอนอาการสาหัส ถึงกับทรุดล้มลงต่อหน้าแพทย์และเจ้าหน้าที่ ต้องรีบเข้าช่วยพากลับห้องพักผู้ป่วยทันที
ขณะที่นางนิภา แม่ของนายผัดกาด ก็ตะโกนลั่นด้วยความเสียใจว่า “พี่ชายมันเป็นคนยิง” อย่างไรก็ดีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพัทลุง อยู่ระหว่างเร่งรวบรวมหลักฐานเบื้องต้นคาดว่านายอาร์มคนก่อเหตุ อาจจะโกรธที่น้องสาวถูกนายผักกาดทำร้ายร่างกาย โดยหลังจากนี้จะได้เร่งติดตามตัวนายอาร์มพร้อมพวก มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
