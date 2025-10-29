คลินิกย่านบ่อวิน รับสาดร้อนน้ำใส่เด็ก3ขวบ อ้างเป็นการรักษา ซัดสร้างเรื่องอยากได้เงิน-ไม่กลัวถูกฟ้อง
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ “สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว” รายงานว่า
เหตุการณ์เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ลูกชายวัย 3 ขวบ ไม่สบาย มีไข้ขึ้นสูง พ่อ-แม่เด็กเป็นคนลาว ทำงานอยู่อีกที่ เลยให้ปู่เด็กพาไปหาหมอที่คลินิกแห่งหนึ่ง ในอ.บ่อวิน จ.ชลบุรี ไปถึงคลินิก มีผู้หญิง 4 คน หมออีก 1 คน อยู่ในคลินิก เด็กมีไข้สูง ทางคลินิกเลยให้ ผู้หญิงคนหนึ่ง ทราบภายหลังว่าเป็นผู้ช่วย ทำการฉีดยาให้กับเด็ก 1 เข็ม หลังจากฉีดยาให้รอดูอาการ ประมาณ 10 นาที เด็กมีอาการชักเกร็ง ช็อกหมดสติ ผู้ช่วยหมอรีบไปตามหมอเข้ามาดูอาการ หมอบอกให้ผู้ช่วยเอาผ้าขนหนูมาวางไว้ที่หน้าอก ก่อนจะเทน้ำร้อนราดลงไปบนผ้า ซึ่งเด็กยังไม่ฟื้น
หมอจึงแจ้งให้ผู้ช่วยเอาน้ำร้อน มาเทราดบนผ้าขนหนู ที่อยู่ตรงหน้าอกอีกรอบ ขณะที่หมอกำลังจะเอาน้ำร้อนมาเทราดซ้ำอีกรอบ ทางปู่เห็นท่าไม่ดี จึงปัดออก ก่อนเด็กร้องแล้วฟื้นขึ้นมา เพราะทนความร้อนไม่ไหว
ผู้ช่วยและหมอ ได้นำยาทายาให้ และใช้ผ้าก๊อซพันไว้รอบตัว ก่อนบอกให้กลับไปทำแผลที่บ้านโดยไม่ต้องไปโรงพยาบาล
หลังกลับจากคลินิก ผู้เป็นพ่อยังไม่เห็นบาดแผลของลูก กระทั่งตกกลางคืน เด็กร้องเพราะทรมาน พ่อได้เปิดผ้าก๊อซออกมาดู จึงตกใจกับบาดแผลที่เกิดขึ้น และพาลูกส่งโรงพยาบาลตอนเช้าวันถัดมา
หลังจากนั้น ได้มีการไปแจ้งความ และมีเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมทนายความเข้าไปพูดคุย แต่ทางหมอแจ้งว่า นั่นคือการช่วยชีวิตเด็กที่ถูกต้อง ถ้าเค้าไม่ทำแบบนั้น เด็กก็ไม่ฟื้น ลูกคุณคงตายแล้ว มีการข่มขู่ทางครอบครัว ว่า หมอไม่กลัวเพราะมีญาติอยู่ สสจ. และมีญาติเป็นอัยการ
ล่าสุดวันนี้ วันที่ 29 ตุลาคม 2568 ทางผู้บริหารคลินิกดังกล่าวยังไม่ออกมาชี้แจงกับสื่อมวลชน โดยคลินิกดังกล่าววันนี้ปิดทำการ
หลังจากแจ้งความแล้ว ทางทนายความได้พาพ่อแม่และปู่ โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจไปด้วย เพื่อไปถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งการพูดคุยกัน ทางหมอยอมรับว่าเอาน้ำร้อนราดจริง เพราะนี่คือการรักษาของเขาเพื่อจะช่วยชีวิตเด็ก มีการโต้เถียงกันกับภรรยาของหมอ
ภรรยาหมอมีการต่อว่าทางครอบครัว ที่ทำแบบนี้ต้องการเงินใช่ไหม มาสร้างเรื่องเพื่ออยากได้เงิน และบอกว่า ไม่กลัวการฟ้องร้อง เพราะ สสจ.มาตรวจแล้วก็ไม่มีอะไร