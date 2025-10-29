สาวไทยวัย 26 ตกตึกปอยเปตดับปริศนา สงสัยถูกฆาตกรรมอำพราง พบเอี่ยวเทรดหุ้น 18 ล้าน
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม จากเหตุการณ์หญิงชาวไทยเสียชีวิต จากการพลัดตกตึก 3 ชั้นของ อาคาร Attwood Import Export ภายในเมืองปอยเปต ประเทศกัมพูชา เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวน สอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเขมร มีเพื่อหาสาเหตุของการพลัดตกลงมา
จากการตรวจสอบเบื้องต้น ทราบว่าผู้ตายเป็นชาวจังหวัดขอนแก่น อายุ 26 ปี และจากการสอบปากคำพยานแวดล้อมของ เจ้าหน้าที่ตำรวจเขมรทราบว่า ก่อนตกลงมาผู้เสียชีวิตมีอาการคล้ายกับวิตกกังวล หรือ เครียด จึงได้เดินวนเวียนอยู่ภายในอาคารในช่วงกลางคืนก่อนที่จะพลัดตกลงมา
นายเบิร์ด (นามสมมติ) ตัวแทนศูนย์ประสานช่วยเหลือคนไทยในต่างแดน ภาคตะวันออก (IMF) ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า อาคารดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ศุลกากรของเขมรเป็นเจ้าของ และปล่อยให้เจ้าของธุรกิจหลายธุรกิจเช่าทำสำนักงาน แต่ห้องที่ผู้เสียชีวิตตกลงมาเป็นห้องที่ทำธุรกิจเทรดหุ้น และมีลักษณะปิดตาย ห้ามไม่ให้มีการเดินทางเข้า-ออก พนักงานที่ทำงาน จึงมีลักษณะถูกกักขัง
ดังนั้น ธุรกิจเทรดหุ้นดังกล่าว จึงน่าจะเป็นการหลอกลวง แต่เจ้าของอาคารพยายามจะให้ข่าวว่า ผู้ตายเมายาและกระโดดลงมาเอง เพราะต้องการจะปกปิดว่าอาคารดังกล่าวไม่มีการทำผิดกฎหมายใด ๆ นอกจากนั้นตนได้สังเกตุรูปภาพของศพมีความผิดปกติ คือ ที่เป้ากางเกงมีร่องรอยของการถูกกระชากขาด และบริเวณที่พบศพ ไม่มีเลือดของผู้ตายเลย จึงน่าจะเสียชีวิตก่อนแล้ว จึงถูกจับโยนลงมา นอกจากนั้นหากมีการกระโดดลงมาเอง สภาพของศพจะไม่อยู่ในลักษณะที่เห็นอยู่
นายเบิร์ดกล่าวอีกว่า จากการตรวจสอบเชิงลึกทราบว่า มีเงินเทรดหุ้นหายไป 18 ล้านบาท และผู้ตายเป็นหนึ่งในสองคนที่เกี่ยวข้องกับเงินจำนวนนั้น และเงิน 18 ล้านบาท นั้นยังถูกโอนมาจากบัญชีม้าหลายทอด ซึ่งตนได้มอบกลักฐานทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหมดแล้ว และไม่สามารถจะเปิดเผยได้ เพราะเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่าย