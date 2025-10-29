ไม่รอด! ตม.หนองคาย ดักรวบคนไทย ลักลอบพา 2 ชายต่างชาติข้ามแดน
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.หนองคาย ช่วงเวลา 22.30 น. วันที่ 28 ต.ค.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ตม.หนองคาย ได้สนธิกำลังกับ ตชด. รวบทีมขนต่างด้าวชาวหนองคาย 2 ราย คือ นายตะวัน (สงวนนามสกุล) อายุ 52 ปี ชาวต.หาดคำ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย และนายกองเงิน(สงวนนามสกุล) อายุ 60 ปี ชาวต.ปะโค อ.เมือง จ.หนองคาย ขณะนำรถยนต์เก๋งสีขาว รับชายต่างชาติผิวสีที่ลักลอบข้ามมาจาก สปป.ลาว ทางช่องทางธรรมชาติเพื่อไปส่งที่ กทม. โดยติดตามจับกุมได้ที่บริเวณถนนสายรอบเมืองจังหวัดอุดรธานี ซึ่งทั้ง 2 รายได้รับค่าจ้างคนละ 8,000 บาทในครั้งนี้
จากการตรวจสอบชายต่างชาติ 2 ราย ทราบชื่อ คือนายซารากิ (สงวนนามสกุล) อายุ 23 ปี สัญชาติสวีเดน และ นายยูฟเก นาอาบิ อายุ 44 ปี สัญชาติไนจิเรีย เมื่อตรวจสอบข้อมูลคนต่างด้าวทั้ง 2 ราย พบว่านายยูฟเก ชาวไนจิเรีย ถูกออกหมายจับจากศาลพระโขนง ข้อหา “จำหน่ายยาเสพติดให้โทษ (โคเคน)” ส่วนชายชาวสวีเดน อยู่ระหว่างประสานงานกับ สอท.สวีเดน เพื่อตรวจสอบข้อมูลคดี
เมื่อตรวจสอบสัมภาระที่ชายต่างชาตินำติดตัวข้ามมาจาก สปป.ลาว พบขวดยาสมุนไพรเสริมสมรรถภาพทางเพศยี่ห้อต่างประเทศจำนวนมาก โดย นาอาบิ ชาวไนจีเรีย รับว่าเป็นของตนเอง ซึ่งได้สั่งซื้อมาจากประเทศไนจีเรียเตรียมนำมาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวตามแหล่งบันเทิง เช่น นานา, สุขุมวิท เป็นต้น แต่เจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อ เนื่องจากเป็นผู้ต้องหาคดีจำหน่ายโคเคนรายสำคัญใน กทม.
จึงได้จับกุมตัวทั้งชาวไทยและชายต่างชาติทั้ง 4 คนไว้ โดยแจ้งข้อกล่าวหา ชาวไทยทั้ง 2 ราย ในความผิดฐาน “ร่วมกันให้ที่พักพิง ซ่อนเร้น หรือช่วยเหลือด้วยประการใด ๆ เพื่อให้คนต่างด้าวคนนั้นพ้นจากการจับกุม” และแจ้งต่างชาติผิวสีทั้ง 2 ราย ในความผิดฐาน”เป็นคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต” ส่วน นายยูฟเก ชาวไนจิเรีย ได้แจ้งข้อหาเพิ่มอีกหนึ่งข้อหา คือข้อหา “นำของต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักร โดยผิดกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.ศุลกากร” ซึ่งข้อหาดังกล่าวเป็นความผิดเกี่ยวเนื่องจากจากการนำเอายาสมุนไพรเสริมสมรรถภาพทางเพศยี่ห้อต่างประเทศ ซุกซ่อนมาจากต่างประเทศ โดย ตม.หนองคาย จะนำส่งเพื่อตรวจหาสารเสพติด จากนั้นนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองอุดรธานี เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป