เมียเมาเหล้า ถือพร้าไล่ฟันผัว ถูกสวนล้มหัวฟาดพื้น อาการสาหัส จนท.รุดช่วย
เมื่อเวลา 22.00 น. วันที่ 29 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.พะเยา เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำป้อมยาม ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา ได้รับแจ้งเหตุว่ามีคู่สามีภรรยาทะเลาะกันภายในลานรับซื้อยางพาราแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา จนได้รับบาดเจ็บสาหัส จึงได้มีการประสานไปยังเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิลือชา จุด อ.ภูซางเป็นการเร่งด่วน
เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบร่างของหญิงสาวทราบชื่อต่อมาคือ น.ส.วรรณภา (สงวนนามสกุล) อายุ 41 ปี ชาว จ.อุบลราชธานี นอนจมกองเลือดบริเวณจุดช่างน้ำหนัก จึงได้ทำการรีบช่วยเหลือนำส่ง รพ.ภูซางเป็นการเร่งด่วน ส่วนสามีคือนายนิคม (สงวนนามสกุล) อายุ 41 ปี รอให้ปากคำกับตำรวจ
นายสมศักดิ์ นวลแก้ว เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิลือชา จุด อ.ภูซางได้เล่าว่า จากการสอบถามตัวของผู้เป็นสามีนั้นได้เล่าให้ตนเองฟังว่าโดยปกติแล้ว น.ส.วรรณภา เป็นคนอารมณ์ร้อนโดยเฉพาะเวลาดื่มสุรามักจะมีปากเสียงเป็นประจำถึงขั้นคว้ามีดพร้าไล่ฟันกันมาแล้วหลายรอบ จนมารอบนี้ก็ไม่วายที่จะทำร้ายอีกตัวของสามีเองได้ใช้ไม้ค้ำแขนของ น.ส.วรรณภาก่อนจะถูกผลักจนล้มหัวฟาดพื้นตรงจุดช่างน้ำหนัก จนมีเลือดออกเป็นจำนวนมากบริเวณศีรษะในตอนนี้ ทั้งนี้ตนเองได้รีบนำตัวส่ง รพ.ภูซางเป็นการเร่งด่วน ขณะนี้อาการยังสาหัสและไม่พ้นขีดอันตราย
สำหรับตัวผู้เป็นสามีในขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้นำตัวไปยัง สภ.ภูซางเพื่อทำการสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้โดยละเอียดอีกครั้ง