ฉาวอีก! รวบเจ้าอาวาสวัดดังชัยนาท พร้อม 2 พระลูกวัด มั่วเสพยาคากุฏิ ค้นเจอยาบ้าเพียบ
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.ต.สมพล วงศ์ศรีสุนทร ผบก.ภ.จว.ชัยนาท สั่งการ เมื่อวันที่ 29 ต.ค.68 ให้ พ.ต.อ.ณัฐวัตร มีมุข ผกก.สภ.หางน้ำสาคร นำกำลังตำรวจชุดสืบสวนเข้าตรวจค้นภายในวัดพื้นที่ ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท หลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า พระสงฆ์มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
จากการตรวจค้น เจ้าหน้าที่ได้จับกุุมพระครู เจ้าอาวาสวัด อายุ 48 ปี พร้อมของกลางยาบ้า 9 เม็ด และตรวจปัสสาวะพบสารเสพติด พร้อมพระลูกวัดอีก 2 รูป องค์แรก อายุ 44 ปี ของกลางยาบ้า 23 เม็ด ตรวจปัสสาวะพบสารเสพติด อีกองค์ อายุ 25 ปี ตรวจปัสสาวะพบสารเสพติด
จากนั้น พล.ต.ต.สมพล วงศ์ศรีสุนทร ผบก.ภ.จว.ชัยนาท ได้เข้าสอบสวนด้วยตนเอง ทั้งหมดสารภาพว่าเสพยาจริง โดยแยกกันเสพในกุฏิ ส่วนยาเสพติดได้มาจากคนในพื้นที่ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่นำตัวไปสึกจากความเป็นพระ แล้วแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีตามกฎหมาย นำตัวไปขยายผลจับกุมผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป