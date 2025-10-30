พรรคการเมืองฝ่ายทหารเมียนมา หาเสียงคึกคัก แต่ถูกชาวเมียวดีเมิน
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม บรรยากาศการหาเสียงเพื่อเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 27 พ.ย.2568 ที่จังหวัดเมียวดี ตรงข้าม อ.แม่สอด จังหวัดตาก เริ่มมีการหาคะแนนเสียงจากพรรคการเมืองเมียวดี อ.เมียวดี จ.เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา โดยมีพรรคยูเอสดีพี.หรือพรรคสหภาพสมานฉันท์และการพัฒนา (Union Solidarity and Development Party) ซึ่งเป็นพรรคของฝ่ายสภาบริหารทหารเมียนมา ได้หาเสียงทั่วประเทศแล้ว ที่เมียวดี ผู้สมัครของพรรคมีการใช้เครื่องขยายเสียงหาเสียงกับประชาชน ด้วยนโยบายของทหารเมียนมา โดยมีสมาชิกพรรค และผู้ติดตามกว่า 100 คน ขณะที่ประชาชนเดินทางไปมาไม่ได้ให้ความสำคัญเท่าใดนัก