เพลิงไหม้ โรงงานผลิตไม้พาเลทโคราช วอด พนง.เล่านาทีไฟลุก ได้ยินเสียงคล้ายระเบิด

เพลิงไหม้ โรงงานผลิตไม้พาเลทโคราช วอด พน.เล่านาทีไฟลุก ได้ยินเสียงคล้ายระเบิด
เมื่อเวลา 00.10 น. วันที่ 30 ตุลาคม ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานทำไม้พาเลท สำเร็จรูปขาย ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพ ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ เลยปั้ม ปตท.จิฟฟี่ มอจะบก ไปเพียงเล็กน้อย โดยต้นเพลิงอยู่บริเวณภายในอาคารผลิต เจ้าหน้าที่งานป้องกันและยรรเทาสาธารณภัย อบต.สีคิ้ว จึงนำรถน้ำดับเพลิงรุดไปช่วยระงับเหตุ
จาการสอบถาม นางรชยา บุญเพิ่ม อายุ 58 ปี คนงานของโรงงานฯ ซึ่งพักอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุมากสุดและเห็นเพลิงไหม้เป็นคนแรก บอกว่า ตนนอนอยู่ในห้องพัก แล้วได้ยินเสียงคล้ายระเบิดอยู่ภายนอกห้อง จึงลุกออกมาดู ก็พบว่า ไฟกำลังลุกไหม้ภายในอาคารที่ผลิตไม้พาเลท จึงรีบวิ่งไปเคาะประตูเพื่อนร่วมงานให้ออกมาช่วยกันดับไฟ จากนั้น ก็โทรแจ้งตำรวจและรถดับเพลิงเพื่อให้มาช่วยเหลือ
ซึ่งระหว่างรอรถน้ำดับเพลิง พวกตนได้ช่วยกันหาถังตักน้ำมาช่วยกันสาดดับไฟไม่ให้ลามเข้ามายังจุดที่พวกตนพัก แต่น้ำประปาดันไม่ไหล จึงวิ่งตักน้ำในโอ่งอาบน้ำ ไปสาดไฟไม่ให้ลุกลามไปมากกว่านี้ แต่เนื่องจากสภาพอากาศแห้งและมีลมพัดตลอดเวลา เพลิงจึงลามไหม้อย่างรวดเร็ว
ซึ่งจุดที่เกิดเพลิงเป็นพื้นที่ด้านหลังของโรงงานที่เป็น สถานที่ผลิตไม้พาเลทสำเร็จรูปพร้อมขาย ส่วนด้านหน้าโรงงานที่อยู่ติดถนนมิตรภาพ จะนำพาเลทที่ทำเสร็จแล้วไปวางโชว์ให้ลูกค้า ดู ซึ่งไฟเริ่มขยายวงกว้าง แต่เจ้าหน้าที่ดับเพลิง อบต.สีคิ้ว ได้นำรถน้ำมาช่วยระงับเหตุก่อน ซึ่งใช้เวลาไม่นาน ก็สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ และมีฝนตกลงมาพอดี จึงช่วยดับไฟได้อย่างรวดเร็ว
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สีคิ้ว จะได้ตรวจสอบอย่างละเอียดหาสาเหตุที่เกิดขึ้น และตอนนี้ยังประเมินมูลค่าความเสียหายไม่ได้ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ