ตร.-ปปส. จับยาบ้าล็อตใหญ่ 4 แสนเม็ด ถูกส่งทางขนส่งเอกชน เร่งขยายผล
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง นายทรงกลด สว่างวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานการแถลงข่าวผลระดมกวาดล้างอาชญากรรม และจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พร้อมด้วย พล.ต.ต.ภาสกร ภักดีวานิช ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง พันเอกจรูญ จตุรงค์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตรัง (ฝ่ายทหาร) ฝ่ายปกครอง และตำรวจในสังกัด ร่วมแถลงข่าว
พล.ต.ต.ภาสกร ภักดีวานิช ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง กล่าวว่า สืบเนื่องจากได้รับแจ้งจากรองผู้กำกับการสืบสวน สภ.วังวิเศษ ว่ามียาบ้าล็อตใหญ่ส่งลงมาจากภาคเหนือทางขนส่งเอกชน จึงประสานมายังหัวหน้าชุดปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตรัง จึงได้นำกำลังไปพบกันที่ สภ.เขาวิเศษ เพื่อวางแผน เมื่อเจ้าหน้าที่ขนส่งเอกชนนำยาบ้ามาส่งให้ที่บ้านของนายเชาวลิต (สงวนนามสกุล) หรือเอ็ม อายุ 35 ปี แต่นายเชาวลิตไม่อยู่ จึงนำไปส่งที่ลานรับซื้อปาล์มตรงข้ามสหกรณ์การเกษตรเขาวิเศษ ชุดปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดตรังได้ดักซุ่มดู จึงเห็นว่าเจ้าหน้าที่ส่งของขนส่งเอกชนได้ส่งพัสดุแล้ว ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นยาเสพติด เมื่อนายเชาวลิตรับพัสดุดังกล่าวแล้วก็ได้นำไปวางไว้บริเวณหน้าบ้าน ชุดปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาวิเศษ ได้นำกำลังปิดล้อมแสดงตัวสอบถาม นายเชาวลิต รับว่าเป็นยาเสพติดชนิดยาบ้า
พล.ต.ต.ภาสกรกล่าวว่า จากนั้นหัวหน้าชุดปราบปรามยาเสพติดจึงได้แสดงบัตร ป.ป.ส. เพื่อทำการตรวจค้น บ้านในพื้นที่ตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ซึ่งนายเชาวลิตเป็นผู้ครอบครอง ผลการตรวจค้นพบยาบ้าจำนวนหนึ่ง อยู่ภายในห้องนอนของนายเชาวลิต หลังจากแจ้งข้อหาและสิทธิตามกฎหมายแล้วควบคุมตัวนายเชาวลิต มาตรวจสอบพัสดุจำนวน 4 กล่อง โดยทำการตรวจสอบทีละกล่องพบว่าแต่ละกล่องบรรจุยาบ้ากล่องละ 100,000 เม็ด รวมทั้งสิ้นจำนวน 400,000 เม็ด จึงแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมแก่นายเชาวลิต ว่ามียาเสพติดให้โทษประเภท 1 ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า และก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน จากนั้นจึงควบคุมตัวมายังกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดตรังเพื่อ ขยายผลต่อไป