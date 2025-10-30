สลด! หนุ่มปทุมฯขี่จยย. ถูกรถชนล้มกลางถนน ก่อนรถบรรทุกผักชนซ้ำเสียชีวิต

สลด! ปทุมธานีหนุ่มวัย45ปีขับจยย.ถูกรถชนล้มอยู่กลางถนนก่อนโดนรถบรรทุกผักชนซ้ำเสียชีวิต
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ต.ต.พรเจตต์ พร้อมมูล สารวัตรสอบสวน สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ ได้รับแจ้งมีรถกระบะชนรถจักรยานยนต์ มีผู้เสียชีวิต เหตุเกิดบริเวณตรงข้ามโรงพยาบาลสถาบันธัญลักษณ์ ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี หลังรับแจ้งได้เดินทางไปยังที่เกิดเหตุ พร้อมด้วย แพทย์โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
ที่เกิดเหตุ ก่อนถึงจุดกลับรถรังสิตใต้สะพานแก้วคลอง 1 เส้นทางคู่ขนาน พบรถยี่ห้ออีซูซุ สีขาว ทะเบียน 1ฒษ9270 กรุงเทพมหานคร แบบตู้ทึบ จอดอยู่ในที่เกิดเหตุ ใต้ท้องรถล้อหลังฝั่งขวา พบผู้เสียชีวิตมุดอยู่ใต้ท้องรถ ทราบชื่อ นายสุทธิศักดิ์ อายุ 45 ปี สภาพศพหัวกระโหลก แตกละเอียด ห่างกันประมาณ 20 เมตร พบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า เวฟ 110 สีขาว ทะเบียน สทฉ 681 กรุงเทพมหานคร สภาพกระจกและไฟหน้าแตก ล้มในที่เกิดเหตุ
จากการสอบถาม นายเอกชัย อายุ 32 ปี คนขับรถกระบะตู้ทึบ กล่าวว่า ตนขับรถมาจากซอย 7 มุ่งหน้าไปปราจีน และรถบรรทุกผักกับเนื้อหมูในระหว่างที่ขับรถมาไม่เร็วมาก พอมาถึงจุดเกิดเหตุ ตนเห็นเหมือนมีถุงขยะสีดำ อยู่กลางถนน แต่ตนเบรคไม่ทัน ชนร่างผู้เสียชีวิตมุดอยู่ใต้ท้องรถ ซึ่งมีน้องคนหนึ่งเขาบอกว่าผู้เสียชีวิตเกิดอุบัติเหตุก่อนหน้านี้ มีรถชนไปก่อนแล้ว ถูกรถเหยียบ ตนเห็นก็ไม่คิดว่าจะเป็นคนนึกว่าถุงขยะ
นายมีนา อายุ 20 ปี ผู้เห็นเหตุการณ์ กล่าวว่า ตนขับรถมอเตอร์ไซค์มาจากเมืองเอก ขับรถผ่าน สงสัยว่าคนหรืออะไรที่อยู่กลางถนน ก็เลยวนรถกลับมาดู ก็เห็นเป็นคนที่ถูกรถชนไปแล้ว ก็เลยถือไฟโบกรถว่าให้ชะลอความเร็ว กันไม่ให้มีรถมาชนซ้ำ แต่ก็มีชนซ้ำ 3-4 คัน จนมีรถกระบะตู้ทึบชนแล้วลากไปเลยอย่างที่เห็น
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้มาตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อมบันทึกภาพเก็บไว้เป็นหลักฐาน ส่วนผู้เสียชีวิตนั้นได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำศพส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต จะได้ติดตามญาติเพื่อนำศพกลับไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไป