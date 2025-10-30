คนขับเก๋ง แจ้งความเอาผิดกระบะตู้ทึบหัวร้อน โชว์กร่างท้าใส่เดี่ยว กลางมอเตอร์เวย์อยุธยา–ชลบุรี
จากกรณีโซเชียลเผยแพร่คลิปชายขับรถกระบะตู้ทึบ แสดงพฤติกรรมก้าวร้าว ท้าทาย และพยายามทำร้ายร่างกายคนขับรถเก๋ง แม้เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงจะเข้ามาห้ามปราม แต่ชายคนดังกล่าวยังไม่ยอมสงบ พร้อมพูดเสียงดังอ้างว่ามีเงินจ่ายค่าปรับ และประกาศศักดาว่า “กูวังน้อย” ก่อนพูดว่าจะ “กดหมดแม็ก” เหตุเกิดบริเวณทางขึ้นมอเตอร์เวย์ สายอยุธยา–ชลบุรี ตำบลวังน้อย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 27 ตุลาคมที่ผ่านมา
ภายหลัง นายชาติชาย อายุ 42 ปี ผู้เสียหาย เปิดเผยว่า ตนทำงานอยู่จังหวัดระยอง ต้องเดินทางทุกสัปดาห์ วันเกิดเหตุขณะขับรถขึ้นทางมอเตอร์เวย์อยุธยา–ชลบุรี ไม่ได้มีปัญหากับใคร แต่คู่กรณีขับรถมาประกบ เปิดกระจกด่าทอและชี้หน้าท้าทาย พยายามขับปาดหน้า จนรถของตนชนขอบทางได้รับความเสียหาย จากนั้นชายขับกระบะตู้ทึบลงจากรถในสภาพคล้ายคนเมา พยายามจะชกเข้าที่ใบหน้า แม้มีภรรยามาด้วย แต่กลับยุยงให้ทำร้ายมากกว่าเข้าห้าม
หลังเกิดเหตุตนได้โทรตามภรรยาและญาติมาที่เกิดเหตุ ชายกับรถกระบะก็พยายามจะนำเก้าอี้สนามไปฟาดภรรยาตน ขนาดเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงพยายามเข้าห้าม ทำให้ตนและครอบครัวรู้สึกไม่ปลอดภัย เนื่องจากอีกฝ่ายยังข่มขู่ว่าจะตามมาทำร้ายถึงบ้าน เบื้องต้นจึงเข้าแจ้งความไว้ที่ สภ.วังน้อย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมาย พร้อมวอนประชาชนที่มีกล้องหน้ารถบันทึกเหตุการณ์ไว้ ส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบสำนวนคดี
ทางด้าน พ.ต.อ.สมเจษฐ์ แม้นบุตร ผกก.สภ.วังน้อย เปิดเผยว่า หลังจากเกิดเหตุทั้งสองฝ่ายได้มาลงบันทึกประจำวันไว้ที่ สภ.วังน้อย ในเรื่องของ พ.ร.บ.จราจร แต่นายชาติชายได้แจ้งข้อหาเพิ่มเติมกรณีคนขับรถกระบะตู้ทึบทำร้ายร่างกาย พนักงานสอบสวนจึงได้ทำหนังสือส่งผู้บาดเจ็บตรวจร่างกายเพิ่มเติม และมีการนัดสอบปากคำเพิ่มเติมอีกครั้งในวันที่ 1 พ.ย.นี้ แต่คนขับรถเก๋งไม่สบายใจกลัวไม่ปลอดภัย หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม
พ.ต.อ.สมเจษฐ์ กล่าวว่า ตนจึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม เนื่องจากทั้งสองฝ่ายได้มีการกล่าวอ้างว่าต่างคนต่างขับปาดกันไปกันมา พร้อมกับตรวจสอบพฤติกรรมของชายคนขับกระบะว่ามีพฤติกรรมชอบขับรถก่อกวนผู้อื่นหรือไม่ ยืนยันให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย หากใครผิดก็ว่ากันไปตามกระบวนการกฎหมาย
พ.ต.อ.สมเจษฐ์ กล่าวว่า ฝากเตือนประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนให้มีสติ ไม่ใช้ความรุนแรงหรือโต้เถียงบนท้องถนน เพราะอาจบานปลายกลายเป็นเหตุรุนแรงได้