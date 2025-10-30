เพื่อนบ้านสงสัย หญิงข้างบ้าน ไม่ออกมาด่าหลายวัน ได้กลิ่นเน่าคลุ้ง แจ้งตร.พังประตูพบศพเปลือย

เพื่อนบ้านสงสัย สาวข้างบ้าน ไม่ออกมาด่าหลายวัน ได้กลิ่นเน่ารุนแรง แจ้งตร.พังประตู กลายเป็นศพเปลือย
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 30 ต.ค.2568 ร.ต.ท.ชาตรี ทรัพย์นิยมพงศ์ รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.เมืองลพบุรี รับแจ้งเหตุได้กลิ่นเหม็นเน่าโชยออกมาด้านนอกอย่างรุนแรง คาดว่าน่าจะมีเหตุร้าย ที่บ้านพักหลังหนึ่ง บริเวณถนนพระปิยะ ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมตำรวจงานสืบสวน สภ.เมืองลพบุรี ตำรวจสายตรวจ และอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ที่เกิดเหตุเป็นบ้านชั้นเดียว ซึ่งไม่สามารถเปิดประตูได้ จึงได้ประสานกู้ภัยฯ นำเครื่องตัดถ่างมาทำการตัดจนสามารถเปิดได้ เจ้าหน้าที่ต้องผงะเมื่อเจอร่างหญิงเจ้าของบ้านเสียชีวิตสภาพนอนหงายอยู่บนเตียงนอน ไม่สวมเสื้อผ้า แมลงวันตอม หนอนไต่ กลิ่นคลุ้ง
แพทย์จากโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ได้ทำการชันสูตรพลิกศพเบื้องต้นไม่พบบาดแผลหรือร่องรอยการถูกทำร้าย ซึ่งยังไม่สามารถสรุปถึงสาเหตุของการตายได้ และประเด็นเปลือยกายของผู้ตาย
น.ส.ชลธิชา (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 47 ปี ญาติของผู้ตาย กล่าวว่า ผู้ตายชื่อ น.ส.ดนัญญา (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 49 ปี ซึ่งอาศัยอยู่บ้านหลังนี้เพียงผู้เดียว หลังจากแม่เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อเดือนก่อน และยายก็เพิ่งมาเสียชีวิตไปไม่นาน ผู้ตายไม่สุงสิงกับใคร ไม่เอาญาติพี่น้อง และไม่มีใครกล้ามายุ่งเนื่องจากคล้ายจิตเวช ซึมเศร้า
มักด่าทอหากไม่พอใจใคร จนเพื่อนบ้านย่านนี้รู้ดี หลายคนก็อดเป็นห่วงไม่ได้เนื่องจากผู้ตายไม่ออกมาซื้อหาอาหาร หลังจากที่แม่และยายเพิ่งเสียชีวิตไปไม่นาน ล่าสุดก่อนเสียชีวิตเมื่อประมาณ 1 สัปดาห์ ผู้ตายได้ออกมาตะโกนด่าเกี่ยวกับกลิ่นของร้านไก่ย่างบริเวณดังกล่าว หลังจากนั้นได้หายไปไม่มีใครพบอีก จนมาทราบว่าเสียชีวิตแล้ว
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุ สอบสวนญาติ และพยานใกล้เคียง ซึ่งไม่สามารถสรุปสาเหตุที่แน่ชัดได้ ต้องนำร่างส่งพิสูจน์ที่โรงพยาบาลพระนารายณ์ในเบื้องต้น ก่อนนำร่างส่งสถาบันนิติเวชเพื่อให้แพทย์ได้ทำการพิสูจน์ยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตแน่ชัดอีกครั้ง
ที่มา ข่าวสด
