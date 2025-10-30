ชาวบ้านจ.บึงกาฬ ถูกช้างป่าทำร้ายหลังเข้าไปหาของป่าเสียชีวิต
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผย จากหน่วยกู้ภัยสว่างศรีวิไลฯจุดบุ่งคล้า ว่า วานนี้ได้รับแจ้งมีผู้เสียชีวิตบริเวณในเขตรักษา พันธุ์สัตว์ป่าภูวัว พื้นที่บ้านหนองบ่อ ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ อาสาจุดบุ่งคล้า-จุดโสกก่าม ร่วมกันออกตรวจสอบ พร้อมกับพนักงานสอบสวน สภ.บุ่งคล้า เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว ผู้นำชุมชน เมื่อเข้าไปถึงพบศพนายทุย คำมีแก่น อายุ 57 ปี ชาวบ้านหนองบ่อ ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า เสียชีวิตในสภาพนอนหงาย อยู่ภายในบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว มีร่องรอยการถูกทำร้าย รอบๆ บริเวณพบรอยเท้าช้างป่า และต้นไม้กิ่งไม้หักโดยรอบ
จากการตรวจสอบเบื้องต้น ทราบว่า นายทุยได้ออกจากบ้านไปเก็บของป่าตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2568 แต่ไม่กลับมาที่บ้านพัก ญาติและชาวบ้านจึงได้ออกติดตามค้นหา จนกระทั่งมีการพบร่างของผู้สูญหาย ญาติๆคาดว่า ขณะที่นายทุย กำลังหาของป่าอยู่ ได้เผชิญหน้ากับช้างป่าในระยะกระชั้นชิด และถูกช้างป่าทำร้ายจนเป็นเหตุให้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ อาสาดำเนินการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตออกจากป่า และส่งต่อให้แพทย์เวร รพ.บุ่งคล้า ชันสูตรพลิกศพและนำร่างส่งญาติเพื่อประกอบพิธีทางศาสนา ส่วนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว จะเข้าช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตตามกรอบระเบียบผู้ประสบภัยจากช้างป่าต่อไป