ปธ.สภาทน.เชียงใหม่ เผย ปชน.ยื่นกระทู้ถามงบจัดงานยี่เป็งแล้ว ส่งผู้บริหารแจงปีหน้า หวั่นดราม่างดจ้อสื่อทุกประเด็น
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม น.ส.พรฤดี พุทธิศรี หรือซ้อแอ้ สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ แขวงนครพิงค์ พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ เผยกรณี น.ส.นันท์นภัสร์ ปฐมเดชภัทรคุณ หรือ ฝ้าย สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ แขวงนครพิงค์ พรรคประชาชน ได้โพสต์การใช้งบประมาณจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ หรือลอยกระทง 3 ปี ย้อนหลัง ว่า น.ส.นันท์นภัสร์ ได้ทำหนังสือถึงประธานสภา เพื่อขอตรวจสอบรูปแบบการจัดงาน และการใช้งบประมาณเพื่อขอให้ประธานสภา แจ้งไปยังผู้บริหารเทศบาลชี้แจงในสภาแล้ว
ทั้งนี้การยื่นหนังสือดังกล่าวไม่ได้เป็นแบบกระทู้ถาม จึงแนะให้ยื่นเป็นลายลักษณ์อักษรแบบกระทู้ถาม ตามระเบียบขั้นตอน เพื่อส่งไปยังผู้บริหารได้ชี้แจงข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไร และซักถามในสภาได้ เพราะประธานสภา ไม่สามารถตอบหรือชี้แจงแทนผู้บริหารดังกล่าวได้ เนื่องจากไม่ใช่หน้าที่ แต่ได้รับเรื่องที่ น.ส.นันท์นภัสร์ ยื่นไว้แล้ว เพื่อนำเสนอสภาพิจารณาตามลำดับ ซึ่งสภาเทศบาล มีการประชุมสมัยสามัญปีละ 4 ครั้ง ตามที่สภาได้กำหนดไว้แล้วเท่านั้น
ทั้งนี้การใช้งบประมาณจัดงานยี่เป็ง ในปี 2566-2567 ไม่ทราบรายละเอียดมากนัก เพราะได้รับเลือกเป็นประธานสภาเทศบาลเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ที่ผ่านมาส่วนงบประมาณจัดงานในปีนี้วงเงิน 27.3 ล้านบาทนั้น ต้องให้ผู้บริหารเป็นผู้ชี้แจง และตอบกระทู้ฝ่ายค้าน เพื่อความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายด้วย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในปี2568 สภาเทศบาล ได้เปิดประชุมสภาสมัยสามัญครบ 4 ครั้งแล้ว ครั้งแรก วันที่ 16 มิถุนายน ครั้ง 2 วันที่ 23 มิถุนายน ครั้ง 3 วันที่ 1 สิงหาคม ครั้ง 4 วันที่ 1 กันยายนที่ผ่านมา ส่วนปี 69 สภาเทศบาล มีกำหนด เปิดประชุมสภาครั้งแรกวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ปีหน้า ทั้งนี้น.ส.นันท์นภัสร์ เป็นสมาชิกสภาเทศบาล ของพรรคประชาชน เพียงหนึ่งเดียวจาก24คน ที่เหลือเป็นพรรคเพื่อไทย 21 คน และกลุ่มเพื่อเชียงใหม่ อีก 2 คน
นอกจากนี้ แหล่งข่าวระบุ ว่า กรณีการพ่นสีดอกไม้ การติดตั้งซุ้มประดับไฟ การติดโคมยี่เป็งกลับหัว การใช้งบประมาณจัดงานดังกล่าว ทางผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย น้อมรับคำวิจารณ์และข้อบกพร่อง เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข และถอดบทเรียนดังกล่าว แต่งดให้สัมภาษณ์ทุกประเด็น เพื่อใช้เวลาที่เหลือ ปรับรูปแบบการจัดงานดังกล่าวให้เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ยังคงอัตลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีล้านนาดังเดิม ภายหลังปรับรูปแบบแล้ว จะเชิญสื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้องไปตรวจดูสถานที่ และความเรียบร้อย ก่อนเปิดงานเป็นทางการวันที่ 4 พฤศจิกายนนี้