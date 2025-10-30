แตกตื่นกลางเมือง ไฟไหม้โกดังเก็บของเก่า ใกล้สถานีรถไฟลำปาง จนท.เร่งหาสาเหตุ
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2568 เวลา 12.10 น. ประชาชนที่มีบ้านเรือนและร้านค้าอยู่บริเวณชุมชนใกล้สถานีรถไฟนครลำปาง รีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ หลังพบควันไฟพวยพุ่งออกมาจากโกดังที่ปิดทึบอยู่ด้านหลังอาคารพาณิชย์ ย่านผู้อยู่อาศัยของชาวไทยเชื้อสายจีน ซึ่งเป็นโกดังที่อยู่ใกล้รางรถไฟ ห่างสถานีรถไฟนครลำปาง เพียง 300 เมตร เขต ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง โดยเป็นย่านร้านค้าหนาแน่น
หลังได้รับแจ้งเหตุการณ์ นายดำรงฤทธิ์ วิรัชเกษม เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลในพื้นที่ และหัวหน้าฝ่ายปกครอง นำกำลังเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมรถดับเพลิง เทศบาลนครลำปาง เข้าตรวจสอบและรีบระงับเหตุ โดยมีกำลังสนับสนุนจากสมาคมกู้ภัยลำปาง เมื่อไปถึงก็พบเจ้าหน้าที่ของการรถไฟลำปางอยู่ชี้จุดที่เกิดเหตุ ซึ่งพบว่าเป็นโกดังเก็บของเก่า ตั้งอยู่ใกล้รางรถไฟ
เจ้าหน้าที่จึงรีบนำน้ำเข้าฉีดสกัด โดยสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ ไม่มีการลุกลาม โดยพบว่าเกิดความเสียหาย เพียงเล็กน้อยแก่ของเก่าที่เป็นพลาสติกและกล่องกระดาษ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดเพื่อสรุปสาเหตุต่อไป สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้สร้างความตกใจแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นอย่างมาก เพราะเป็นย่านร้านค้าอยู่หนาแน่น และอยู่อาศัยเป็นอาคารพาณิชย์เก่า ที่อยู่ติดกันหลายห้องเป็นแนวยาว