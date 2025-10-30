ประธานหอการค้าเลย ปลื้มคนละครึ่งพลัส สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในท้องถิ่น
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายณัฐพล เหลืองวงศ์ไพศาล ประธานหอการค้าจังหวัดเลย เปิดเผยว่า ในฐานะกรรมการหอการค้าไทยและตัวแทนภาคเอกชน และประธานหอการค้าจังหวัดเลย ตนยังมองโครงการ ‘คนละครึ่งพลัส’ เชื่อมั่นว่าจะเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมหาศาล ในภาวะของเศรษฐกิจปัจจุบัน
ซึ่งโครงการนี้เป็นการขยายโอกาสสู่ผู้ประกอบการรายย่อย และถือเป็นก้าวสำคัญที่ได้ขยายขอบเขตกลุ่มผู้ประกอบการเป็นครั้งแรก โดยเปิดโอกาสให้ร้านค้าและผู้ประกอบการรายย่อยที่มีรายได้ไม่เกินที่กำหนดต่อปี สามารถเข้าร่วมโครงการได้อย่างทั่วถึง
รวมทั้งยังเพิ่มความหลากหลายของบริการ ที่มีทั้งการเพิ่มประเภทบริการให้ครอบคลุมมากขึ้น อย่างเช่น การบริการนวด สปา ทำเล็บ ทำผม รวมถึงบริการด้านการขนส่งอย่างแท็กซี่และรถรับจ้าง ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการฐานรากที่ต้องการการสนับสนุนเป็นพิเศษ และยังสร้างแรงจูงใจในการเข้าสู่ระบบภาษี การให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมแก่ผู้ที่ยื่นเสียภาษี เป็นกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดในการจูงใจให้ประชาชนเข้ามาอยู่ในระบบภาษีอย่างถูกต้องและเป็นธรรมมากขึ้น
หลังจากได้เปิดใช้เมื่อวานนี้ พบว่าบรรยากาศการใช้จ่ายในวันแรกของโครงการ ถนนคนเดินเชียงคาน มีการใช้สิทธิคนละครึ่งทั้งนักท่องเที่ยวและประชาชนคนเชียงคาน ต่างจับจ่ายซื้อสินค้ากันอย่างคึกคักมาก ในมุมมองของผู้บริโภค การที่สินค้ามูลค่า 200 บาท แต่จ่ายจริงเพียง 100 บาท โดยรัฐบาลช่วยสมทบอีก 100 บาท ทำให้เกิดความรู้สึกว่า สินค้ามีราคาถูกลงอย่างมาก ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าได้อย่างง่ายและรวดเร็ว อันเป็นการสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ทำให้เศรษฐกิจที่เคยเงียบเหงาของจังหวัดเลยกลับมาคึกคักอีกครั้ง ทั้งการซื้อการขายเงินหมุนสะพัดในท้องถิ่นดีขึ้น
ด้าน น.ส.วราจิต จินดาพงษ์ เจ้าของร้านอาหารลำฮิมกอง เปิดเผยว่า ต้องยอมรับเป็นโครงการที่ดี อย่างเมื่อวานเริ่มใช้วันแรก ตนคิดว่าคงจะเจอปัญหาเยอะกับการใช้แอพพ์ ตนยังได้บอกกับเด็กๆ ภายในร้านหากพบก็ช่วยกันแก้ปัญหา แต่เมื่อทำจริงๆ พบว่าแทบไม่พบปัญหาการให้แอพพ์ของลูกค้าเลย เมื่อวานที่พบมี 2-3 รายเท่านั้นเอง เนื่องจากปัญหามาจากเจ้าของแอพพ์เองที่ไม่เสถียรกับโทรศัพท์ของตนเอง นอกนั้นพบปกติดี
ต่อให้คนเยอะก็ยังไม่พบปัญหาการใช้แต่อย่างใด และเมื่อวานเปิดใช้วันแรกร้านของตนคนเยอะมาก ลูกค้ามาใช้จ่ายคนละครึ่งพลัส ต้องเวียนโต๊ะให้ลูกค้า หลังจากที่ร้านเคยเงียบเหงามานาน จึงอยากจะฝากขอให้รัฐบาลคงไว้กับโครงการดีๆ แบบนี้ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีมากๆ