ตำรวจชัยนาท จับทันควัน หัวขโมยปั๊มน้ำ โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

ตร.ชัยนาท จับทันควัน หัวขโมยปั๊มน้ำ โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองชัยนาท สนธิกำลังฝ่ายปกครองเข้าตรวจค้นจับกุม นายชุมพล (สงวนนามสกุล) อายุ 45 ปี ชาว จ.ชัยนาท คนร้ายพร้อมของกลางปั๊มน้ำ 2 ตัว
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานปกครองท้องถิ่นได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.เมืองชัยนาท ว่า มีคนร้ายเข้ามาก่อเหตุลักขโมยเอาปั๊มน้ำ บริเวณโครงการระบบสูบน้ำด้วยพลังแสงอาทิตย์หมู่ 4 ต.เขาท่าพระ อ.เมือง จ.ชัยนาท หายไป 2 ตัว
เจ้าหน้าที่จึงลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อหาเบาะแส ก่อนติดตามจับกุม นายชุมพล ผู้ก่อเหตุไว้ได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ เครื่องปั๊มน้ำดังกล่าวเคยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เป็นเงินกว่า 3 แสนบาท เพื่อนำมาใช้ในการสูบน้ำ ขณะที่นายชุมพล ให้การรับสารภาพว่าก่อเหตุครั้งที่ 2 แล้ว จึงถูกแจ้งข้อหา “ขโมยทรัพย์สินทางราชการ” ดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป