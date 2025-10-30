รวบเจ้าของเว็บพนันยูฟ่าเรด พร้อมแอดมิน ยึดเงินสด-รถหรูเพียบ พบเงินหมุนเวียนเดือนละ60ล้าน
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2568 เวลาประมาณ 10.20 น. พล.ต.ต.พรชัย ขจรกลิ่น รอง ผบช.ภ.8 พร้อมด้วย พล.ต.ต.เลิศชาย จำปาทอง ผบก.สส.ภ.8, พล.ต.ต.สินเลิศ สุขุม ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต และ พ.ต.อ.สมศักดิ์ ทองเกลี้ยง ผกก.สภ.วิชิต
นำกำลังชุดสืบสวน บก.สส.ภ.8, ชุดสืบสวน กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต และชุดสืบสวน สภ.วิชิต เข้าตรวจสอบและจับกุมเครือข่ายเว็บพนันชื่อดัง “ยูฟ่าเรด” ภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่บริเวณถนนเจ้าฟ้าตะวันออก ต.วิชิต อ.เมือง จ. ภูเก็ต เป็นบ้าน 2 ชั้น และพื้นที่ต่อเนื่องด้านหน้า เป็นเต็นท์ขายรถ พบมีรถยนต์และรถจักรยานยนต์จอดอยู่หลายคัน เช่น รถเก๋งออดี้ เบนซ์ ฮาร์เลย์เดวิดสัน เป็นต้น
จากการปิดล้อมเข้าตรวจค้น สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 3 คน โดยหนึ่งในนั้นเป็นเจ้าของเว็บพนัน “ยูฟ่าเรด” ซึ่งพักผ่อนอยู่ภายในห้องพัก ส่วนอีก 2 คนเป็นแอดมินของเว็บพนันดังกล่าว พร้อมกับยึดของกลางเป็นเงินสดกว่า 1.6 ล้านบาท เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ รถยนต์หรู รถจักรยานยนต์และอุปกรณ์อื่นๆ อีกหลายรายการเพื่อตรวจสอบ
พล.ต.ต.พรชัย ขจรกลิ่น รอง ผบช.ภ.8 กล่าวว่า ตำรวจภูธรภาค 8 โดยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 ได้มอบหมายให้มาทำหน้าที่ควบคุม การปฏิบัติการเข้าปิดล้อมตรวจค้นจับกุมเว็บพนันในพื้นที่ ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ตโดยเป็นความร่วมมือระหว่างกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 8 และกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต และยังมีการตรวจค้นจุดอื่นๆ อีก รวม 6 จุด
พล.ต.ต.พรชัย กล่าวว่า จุดแรกในพื้นที่ ต.วิชิต เป็นจุดใหญ่ที่สุด ได้ผู้ต้องหา 3 คน ของกลางเงินสดกว่า 1.6 ล้านบาท มีการตรวจยึดรถยนต์และรถจักรยานยนต์หรู อีกจำนวนหนึ่ง เพื่อทำการตรวจสอบ พร้อมของกลางอีกหลายรายการที่ใช้ในการทำผิด เช่น คอมพิวเตอร์, โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น
พล.ต.ต.พรชัย กล่าวว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่ามีการกระทำผิดจริง และยังได้มีการตรวจค้นขยายผลในจุดอื่นๆ อีกอย่างน้อย 5 จุด ทั้งนี้ในส่วนของพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 8 ขณะนี้ได้มีการจับกุมผู้ต้องหาเกี่ยวกับอาชญากรรมทางไซเบอร์ได้แล้วกว่า 70 ราย อาทิ คอลเซ็นเตอร์ สแกมเมอร์ เว็บพนัน
ด้าน พล.ต.ต.เลิศชาย จำปาทอง ผบก.สส.ภ.8 กล่าวว่า สืบเนื่องจากรัฐบาล ได้มอบนโยบายการปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์ และทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เร่งรัดการดำเนินการระดมกวาดล้าง ระหว่างวันที่ 27 ตุลาค – 3 พฤศจิกายน 2568
พล.ต.ต.เลิศชาย กล่าวว่า ในส่วนของตำรวจภูธรภาค 8 ทางผู้บัญชาการฯ ได้สั่งการให้ทำการสืบสวนหาข่าว จนทราบว่า เว็บไซด์ดังกล่าว มีการเปิดรับพนันออนไลน์ คือ ยูฟ่าเรด ซึ่งได้สอบสวนมาระยะหนึ่งแล้ว
พล.ต.ต.เลิศชาย กล่าวว่า ในครั้งนี้มีการปิดล้อมตรวจค้น 6 จุด โดยจุดแรก ผู้ต้องหา 3 คน พร้อมอุปกรณ์ในการกระทำความผิด เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น และทำการยึดทรัพย์สินเป็นรถจักรยานยนต์ และรถยนต์หรู ที่มีชื่อผู้ต้องหาเป็นเจ้าของ เพื่อนำไปตรวจสอบ
นอกจากนี้ในจุดอื่นๆ ที่เหลือ 5 จุด สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้เพิ่มเติมอีก 2 คน ทำหน้าที่แอดมินและกดเงิน ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวม และจะได้นำตัวไปสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมที่ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต
จากการสอบสวน อาจจะไม่ใช่มีเพียงเว็บเดียว แต่ยังมีอีกอย่างน้อย 2 เว็บ และเฉพาะ “ยูฟ่าเรด” มีเงินหมุนเวียนเดือนละ 50-60 ล้านบาท ถือว่าค่อนข้างมากพอสมควร จะต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติม ซึ่งทั้ง 6 จุด เป็นเครือข่ายกัน และรับทำหน้าที่แตกต่างกัน นอกจากการจับกุมเว็บพนันแล้ว ในพื้นที่ภาค 8 ยังมีการจับกุมการจำหน่ายปืนออนไลน์อีกจำนวนหนึ่งด้วย