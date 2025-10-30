สองสาว 17 แจ้งจับ นักข่าวใส่เสื้อช่องดัง พร้อมคลิปหลักฐานตามลวนลาม-คุกคาม เสนอให้เป็นเมียน้อย
2 สาวเสิร์ฟร้านอาหาร อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี สุดหวาดผวาถูกนักข่าวท้องถิ่น อ้างว่าทำข่าวให้ช่องน้อยสี ข่มขู่ด้วยวาจาและการแชต เพื่อหาโอกาสลวนลาม ใช้มือลูบไล้ตามร่างกาย กอดหอม จนมีการอัดคลิปไว้เป็นหลักฐานเพื่อปกป้องตัวเอง ก่อนหลุดลงโซเชียล แต่ยังไม่หยุดคุกคาม ขู่จะแจ้งความ พ.ร.บ.คอมพ์ ซ้ำยังเสนอซื้อบริการหรือเป็นเมียน้อย หอบหลักฐานคลิปวิดีโอที่มีภาพนักข่าวรายนี้สวมเสื้อสกรีนโลโก้ช่องอย่างชัดเจน ภาพนิ่ง และแชตการพูดคุย เข้าแจ้งความดำเนินคดี
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้รับการร้องเรียนจากกลุ่มจิตอาสา อ.น้ำโสม ว่า 2 สาวเสิร์ฟร้านอาหาร อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี ถูกนักข่าวท้องถิ่น อ้างว่าทำข่าวให้ช่องดัง ข่มขู่ด้วยวาจาและการแชต เพื่อหาโอกาสลวนลาม ใช้มือลูบไล้ตามร่างกาย กอดหอม จนมีการอัดคลิปไว้เป็นหลักฐานเพื่อปกป้องตัวเอง ก่อนหลุดลงโซเชียล แต่ยังไม่หยุดคุกคาม ขู่จะแจ้งความ พ.ร.บ.คอมพ์ ซ้ำยังเสนอซื้อบริการหรือเป็นเมียน้อย
โดยเหตุการณ์มีดังนี้ นาย ว. (นามสมมุติ) อายุ 58 ปี อ้างตัวว่าเป็นนักข่าวท้องถิ่น ทำงานข่าวส่งให้กับช่องดัง มีพฤติกรรมทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ หาผลประโยชน์จากการอ้างเป็นนักข่าว และมีการข่มขู่ทำอนาจารสาวเสิร์ฟร้านอาหาร มีการสัมผัสตามร่างกายหลายครั้ง โดยมีการเข้าไปพบกับผู้ปกครองของเด็กสาวทั้ง 2 คนแล้ว ก่อนที่จะพาไปแจ้งความไว้ที่กองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธร จ.อุดรธานี โดยมี พ.ต.ท.หญิง จุฑามาศ ดำเวียงคำ สว.สืบสวน ภ.จว.อุดรธานี เป็นผู้รับเรื่อง เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา
ทั้งนี้สืบเนื่องจากกลุ่มจิตอาสา อ.น้ำโสม ได้มีการออกมาเปิดโปงเรื่องราวของนาย ว. มาแล้วก่อนหน้านี้ ด้วยเหตุผลที่ว่าทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลเรียกรับผลประโยชน์ สวมเสื้อที่มีโลโก้ช่อง และห้อยบัตรนักข่าวระบุว่าเป็นผู้สื่อข่าว สื่อชื่อดังแห่งหนึ่ง เวลาออกมาในพื้นที่ต่างๆ
ล่าสุดที่เป็นประเด็นร้อน เมื่อผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังชาวอุดรธานี ได้ออกมาไลฟ์สดแฉว่ามีคนอ้างเป็นสื่อมาขอเงิน 2 พันบาท ขณะจัดงานคอนเสิร์ต ที่ อ.น้ำโสม คืนวันที่ 17 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา กลุ่มจิตอาสา อ.น้ำโสม จึงออกมาร้องเรียนฝ่ายปกครองและตำรวจ ให้ตรวจสอบพฤติกรรมและขับไล่ออกจากพื้นที่
ซึ่งกลุ่มจิตอาสา อ.น้ำโสม ระบุว่า นาย ว. เป็นคนต่างพื้นที่ เป็นคนภาคใต้ แต่มาทำให้ชื่อของชาว อ.น้ำโสมเสียหาย มีการโพสต์เรื่องราวการต่อต้านและร้องเรียนเป็นระยะ จนมีการประกาศหาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน มาให้ข้อมูลเพิ่มเติม กระทั่งมีเด็กสาว 2 คน ทักมาทางแชตเฟซบุ๊ก จึงได้ทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้น ก่อนจะเข้าไปพูดคุยขอข้อมูล และพาตัวเด็กสาวทั้งสองคนเข้ามาแจ้งความไว้ดังกล่าว ล่าสุดยังไม่มีการออกหมายเรียกแต่อย่างใด นาย ว. ยังอยู่ในพื้นที่ และยังมีการโทรศัพท์มาข่มขู่เด็กสาวอยู่เป็นระยะ จึงส่งเรื่องราวทั้งหมดมาให้ผู้สื่อข่าวที่อยู่ตัวเมืองอุดรธานีเพื่อขอความช่วยเหลืออีกครั้ง
น.ส.มาย (นามสมมุติ) อายุ 17 ปี เล่าว่า ตนเป็นพนักงานเสิร์ฟอยู่อาหารในตัว อ.น้ำโสม ทำงานเมื่อช่วงกลางปี 2568 นาย ว. มักจะเข้ามานั่งกินนั่งเล่นอยู่ที่ร้าน เขาอ้างตัวว่าเป็นนักข่าว (ช่องดังช่องหนึ่ง) จะใส่เสื้อยืดคอโปโลมีโลโก้ช่อง และห้องบัตรนักข่าวมาบ้าง นาย ว. ชอบเข้ามาใช้มือลูบตามลำตัว ลูบแขนลูบขา บางครั้งก็หอมหัวตน หนักถึงขั้นล้วงกางเกงก็มี เมื่อตนแสดงอาการถอยห่าง เขาก็จะขู่ว่าถ้าไม่ยอม จะแจ้งตำรวจมาจับที่ร้าน จะสั่งปิดร้าน จะทำให้ตนตกงาน ตนก็ต้องจำใจยอมนั่งให้นาย ว. กระทำตามที่เขาบอก จากนั้นก็มีเพื่อนชื่อ น.ส.อิง อายุ 17 ปี เท่ากัน มานั่งเล่นด้วยกันที่ร้าน ตนก็บอกให้ น.ส.อิง ถ่ายคลิปเอาไว้เพื่อปกป้องตัวเอง
“จนมีวันหนึ่ง น.ส.อิง ได้โพสต์คลิปเหตุการณ์ที่นาย ว. ลวนลามตนลงในโซเชียล ลูกสาวของนาย ว. ที่อยู่ต่างจังหวัดได้แชตมาหาบอกว่ามีคนแคปภาพมาให้ดู ลูกสาวนาย ว. ก็เห็นใจ และบอกว่ารู้พฤติกรรมแบบนี้ของพ่อเขามาตลอด จากนั้นลูกสาวก็โทรไปต่อว่านาย ว. นาย ว.จึงแชตและโทรกับมาข่มขู่พวกตน ว่าแจ้งความดำเนินคดี พ.ร.บ.คอมพ์ จะส่งฟ้องพวกตน ให้เตรียมเงินไว้ ตนกับเพื่อนก็กลัว นาย ว. ยังข่มขู่อีกว่าอยากให้จะตามไปราวีไม่ให้ไปทำงานที่อื่นได้อีก จะตามไปปิดทุกร้าน เมื่อเห็นว่ามีกลุ่มที่มีเรื่องกับนาย ว. มีการโพสต์ขอข้อมูล พวกตนจึงทักไปแจ้งเรื่องนี้ทันที”
ด้าน น.ส.อิง อายุ 17 ปี เล่าว่า เมื่อตนไปเล่นกับ น.ส.มายที่ร้านบ่อยๆ จึงได้มาทำงานด้วย ทำได้ 2 วันก็ต้องออก เพราะนาย ว. ข่มขู่ตนหนักมากหลังจากที่มีคลิปออกไปทางโซเชียล พวกตนกลัว แต่ก็อยากต่อสู้เพื่อความถูกต้อง เขามีพฤติกรรมคุกคามตนเหมือนกัน นาย ว. บอกว่าไม่ได้ชอบ น.ส.มายแล้ว ตอนนี้ชอบตน อยากให้ตนเป็นเมียน้อย จะส่งเสียเลี้ยงดู หรือจะซื้อบริการก็ได้ จะให้เงินครั้งละ 2 พันบาท นาย ว. เมื่อเห็นตนจะรีบเดินเข้ามาหา มาจับมาลูบขา เมื่อบ่ายเบี่ยงก็บอกรังเกียจกันเหรอ แต่ก็เป็นเชิงข่มขู่อยู่ดี เขาขู่จะทำให้ตนไม่ได้ทำงาน ไม่ว่าที่ไหนก็ตาม ตอนนี้นาย ว. มีเมียอยู่แล้ว แต่ที่รู้ก็ยังเลี้ยงเด็กสาวไว้อีก และเชื่อว่าน่าจะมีผู้เสียหายอีก แต่ยังไม่มีใครกล้าออกมาแฉ