ตร.ซ้อนแผน บุกจับนักตบทรัพย์ แอบอ้างนักการเมืองดัง ข่มขู่-รีดเงินผู้ชนะประมูลงานขนขยะ
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ต.อ.วัชรพงษ์ สิทธิรุ่งโรจน์ ผู้กำกับ สภ.เมืองพิษณุโลก สั่งการให้ตำรวจชุดสืบจับกุมแก๊งตบทรัพย์-ประมูลงาน หลังมีผู้เสียหาย คือ หจก.แห่งหนึ่ง เข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันร้อยเวร สภ.เมืองพิษณุโลก ในช่วงเช้า โดยได้ชนะประมูลงานเก็บขยะที่ตำบลหัวรอ แต่ถูกขบวนการตบทรัพย์รีดไถเงินจำนวน 10,000 บาท เพื่ออำนวยความสะดวกต่างๆ โดยอ้าง อดีต ส.ส.เต้ และนักการเมืองระดับผู้ใหญ่ในจังหวัดพิษณุโลกหลายคน ทำให้พนักงาน หจก. ต้องจ่ายเงิน (1,000 บาท) ไปส่วนหนึ่งก่อนวานนี้ และนัดหมายมาให้รับเงินส่วนที่เหลือ (4,000 บาท) ที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในวันนี้ จากที่ได้ต่อรองราคาเหลือเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท โดยนัดหมายให้ นายบุญลาภ (ขอสงวนนามสกุล) ผู้ที่โทรมาแอบอ้างรีดไถเงิน มารับเงินช่วงเที่ยง วันเดียวกัน
เวลา 12.45 น.วันเดียวกัน พนักงานสาว 2 คน ของ หจก. ได้นัดนาย บุญลาภมารับเงินส่วนที่เหลือ จำนวน 4,000 บาท ที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่ง ณ ปั๊มน้ำมัน บนถนนสาย 117 ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก ทันทีที่นาย บุญลาภเข้ามานั่ง ได้สั่งชานม พร้อมกับพนักงานสาวได้สั่งกาแฟ
จากนั้นได้ตกลงยื่นเงินจำนวน 4,000 บาท ทำให้นายบุญลาภเก็บเงินเข้าในกระเป๋าเสื้อ แต่ยังไม่ทันได้กินกาแฟ
จังหวะนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบไม่ต่ำกว่า 3 คน บุกเข้าชาร์จ ทำให้นายบุญลาภมีสีหน้าตกใจ ทุกอย่างเป็นไปอย่างรวดเร็ว จนนายบุญลาภต้องควักเงิน 4,000 บาทออกมา แต่ตำรวจได้ควบคุมตัวนายบุญลาภพร้อมกับเงินสดชนิดแบงก์พันจำนวน 4 ใบ ซึ่งเทียบกับเลขที่ธนบัตรที่ถ่ายสำเนานั้นถูกต้อง
ตำรวจจึงนำตัว นายบุญลาภ ซึ่งขี่รถจักรยานยนต์ ไปสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายที่ สภ.เมืองพิษณุโลก ความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป