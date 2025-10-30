หวิดดับ! แม่ลูกขับเก๋งฝ่าฝน หลุดโค้งติดคาอยู่บนการ์ดเรล
เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 30 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.นครราชสีมา เจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยฮุก 31 โคราช จุดอุดมทรัพย์ ได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถหลุดโค้งตกถนน ถนนสาย 304 โคราช-ปราจีนบุรี ฝั่งขาเข้าโคราช ช่วงบริเวณทางโค้งบ้านห้วยน้ำเค็ม ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา จุดรุดไปให้ความช่วยเหลือ โดยพบรถเก๋งยี่ห้อโตโยต้า สีขาว ยังไม่ทราบทะเบียน ติดคาอยู่บนการ์ดเรลข้างทางได้รับความเสียหายอย่างหนัก โดยรถอยู่ในลักษณะหันหัวออกมาทางถนน ส่วนด้านท้ายหันไปทางป่าข้างทาง มีหญิงคนขับเดินทางมากับลูก 1 คน ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไร
และจากการตรวจสอบสภาพรถ พบว่า มีกลุ่มควันลอยออกมาจากบริเวณห้องเครื่อง และมีคราบน้ำมันไหลนองเต็มพื้นถนน เกรงจะเกิดการระเบิด กู้ภัย ฯ จึงบอกให้คนขับและลูกออกมาให้ห่างจากตัวรถ เพื่อความปลอดภัย ก่อนที่จะเข้าไปปลดขั้วแบตเตอรี่ของรถออก และประสานเจ้าหน้าที่หมวดการทางฯ กับขอรับการสนับสนุนทีมกู้ภัย นำชุดตัดถ่างและรถยก ร่วมเคลียร์ผิวจราจร พร้อมกับนำรถที่ประสบเหตุติดคาอยู่บนการ์ดเรลออกจากไหล่ทาง เนื่องจากลักษณะถนนในช่วงดังกล่าวเป็นทางโค้ง อาจมีรถขับเบียดไหล่ทาง แล้วมาชนด้านหน้ารถเก๋ง จนอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนขึ้นได้
เมื่อสอบถาม คนขับฯ (ขอสงวนชื่อ) ทราบว่า ได้ขับรถมาตามเส้นทางสาย 304 จะเข้าตัวเมืองโคราช แต่เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุ ลักษณะถนนมีความลาดชันสูง และเป็นทางโค้ง ประกอบกับมีฝนตกทำให้ถนนลื่นจึงเสียการควบคุม รถจึงหลุดโค้งไปชนเข้าการ์ดเรลข้างทาง แล้วหมุนคว้างปีนขึ้นไปคร่อมอยู่บนการ์ดเรลได้รับความเสียหาย ยังโชคดีที่ไม่ได้ขับมาเร็วมากนัก จึงไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ และตั้งสติพากันออกมาจากตัวรถได้ทัน แต่ยังอยู่ในอาการตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นเร็วมาก
ทั้งนี้ ช่วงถนนบริเวณดังกล่าว มักจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง ทำให้มีผู้บาดเจ็บ-เสียชีวิตหลายราย ซึ่งหลังจากเกิดอุบัติเหตุรายนี้ ยังมีรถที่หลุดโค้งประสบอุบัติเหตุอีก 1 คันด้วย จึงฝากเตือนผู้ขับขี่ทุกคนได้เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ให้มากขึ้น เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน