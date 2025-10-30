บุกรวบแอดมินดูแลระบบ5เว็บพนันรายใหญ่ พบลูกค้าส่วนใหญ่อยู่กัมพูชา เงินหมุนเวียน6ล้านต่อปี

บุกรวบ แอดมินดูแลระบบ 5 เว็บพนันรายใหญ่ พบลูกค้าส่วนใหญ่อยู่กัมพูชา เงินหมุนเวียน 6 ล้านต่อปี
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ตำรวจภูธรภาค 2 เปิดปฏิบัติการสำคัญในพื้นที่จันทบุรีนำกำลังจับกุมผู้รับออกแบบและดูแลระบบเว็บไซต์พนันออนไลน์รายใหญ่ ที่มีเงินหมุนเวียนในระบบรวมกันกว่า 6 ล้านบาทต่อปี
ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.ฉัตรชัย สุรเชษฐพงษ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 ได้สั่งการให้ ตำรวจภูธร จ.จันทบุรี นำโดย พล.ต.ต.ผดุงศักดิ์ รักษาสุข ผู้บังคับการตำรวจภูธรจันทบุรี และ พ.ต.อ.อรรฆพงษ์ สุนทรวิภาต รองผู้บังคับการฯ ได้มอบหมายให้ กองกำกับการสืบสวน ภ.จว.จันทบุรี ดำเนินการสืบสวนติดตามกลุ่มผู้มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ในพื้นที่
จากการสืบสวนเชิงลึก เจ้าหน้าที่สืบทราบว่า นายสัน (สงวนนามสกุล) พักอาศัยอยู่ในหอพักแห่งหนึ่งใน อ.เมืองจันทบุรี มีพฤติการณ์ชัดเจนในการเกี่ยวข้องกับธุรกิจพนันออนไลน์ หลังทราบเบาะแส ชุดสืบสวน กก.สส.ภ.จว.จันทบุรี ได้วางแผนเข้าปิดล้อมและตรวจค้นห้องพักดังกล่าว และพบตัวนายสัน อยู่ภายในห้อง พร้อมของกลางเป็นคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือหลายรายการ ซึ่งใช้ในการกระทำความผิด
เบื้องต้น นายสัน ให้การรับสารภาพว่า เป็นผู้ดูแลและพัฒนาระบบเว็บไซต์พนันออนไลน์ โดยมีหน้าที่เป็นทั้ง ผู้รับออกแบบเว็บไซต์ และ แอดมินดูแลระบบหลังบ้าน ให้กับเว็บไซต์พนันรวมถึง 5 เว็บไซต์หลัก ได้แก่ www.win168.fun, www.allnewluxxury.com, www.ultrafunspace.com, www.redhatterna.com และ www.lumos878.com
จากการตรวจสอบ พบผู้ต้องหามีหน้าที่สำคัญในการแก้ไขระบบ ฝาก-ถอน, เปลี่ยนรูปภาพเว็บไซต์, ตอบคำถามลูกค้า และดูแลการทำงานของเว็บไซต์ทั้งหมดโดยได้รับค่าจ้างสูงถึง 70,000 บาทต่อเดือน (แบ่งกับเพื่อนร่วมงานอีกราย) ทั้งนี้ ลูกค้าส่วนใหญ่ของผู้ต้องหาเป็นผู้ดำเนินธุรกิจพนันออนไลน์ในฝั่งประเทศกัมพูชา
ผลการสอบสวนเชิงลึก พบข้อมูลที่น่าตกใจว่า ทั้ง 5 เว็บไซต์ที่นายสันฯ ดูแลอยู่ มี เงินหมุนเวียนในระบบรวมกันกว่า 6 ล้านบาทต่อปี ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงขนาดและผลกระทบทางเศรษฐกิจจากเครือข่ายพนันออนไลน์ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว
เจ้าหน้าที่จึงได้จับกุมตัว นายสัน พร้อมแจ้งข้อหา “จัดให้มีการเล่น หรือช่วยโฆษณาชักชวนให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาต”หลังการจับกุมทางตำรวจภูธรจันทบุรี ได้เร่งดำเนินการขยายผลจับกุมเครือข่ายร่วมกระทำความผิดรายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเว็บไซต์ดังกล่าว พร้อมทั้งเตรียม ดำเนินคดีในส่วนความผิดฐาน “ฟอกเงิน” กับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด เนื่องจากมีการหมุนเวียนเงินจำนวนมหาศาลจากธุรกิจผิดกฎหมายผ่านระบบออนไลน์